Philipp Öttl en Yamaha: Toprak y Rea como referencia

El 5 de noviembre, Philipp Öttl firmó un contrato con el equipo francés Yamaha Team GMT94 de Christophe Guyot para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024. El piloto del sur de Alemania debutará con la R1 en los test de Jerez los días 24/25 de enero, seguidos de otros dos días en Portimao los días 29/30 de enero. A continuación, el equipo volará a Australia, donde todos los pilotos de SBK correrán en el Circuito del Gran Premio de Phillip Island los días 19 y 20 de febrero, antes de que comience la temporada 2024 el fin de semana siguiente.

"Iré a España a mediados de diciembre y haré las primeras salidas con la moto de entrenamiento", reveló el ganador de Moto3 en el GP de Valencia 2018 a SPEEDWEEK.com. "Parece que voy a recibir una R1 de Yamaha, así que estoy muy contento por este apoyo. Intentaré entrenar todo lo que pueda con esta moto para acostumbrarme al carácter básico. Luego veré cómo funciona en los primeros tests - una moto del Campeonato del Mundo de Superbike es algo completamente diferente."

Marcel Driessen, Country Manager de Yamaha Motor Deutschland GmbH en Neuss, que ha trabajado duro en segundo plano en favor del bávaro, también está encantado con el fichaje de Öttl. "En 2021, cuando estaba negociando con los equipos Yamaha GMT94 y Evan Bros para el Campeonato del Mundo de Supersport, él también estaba allí", recuerda Philipp. "Me dijo que sólo tenía que preguntarle si necesitaba una moto de entrenamiento".

En Yamaha ocurre lo mismo que en Ducati y BMW: todos los equipos tienen acceso a todos los datos, lo que debería facilitar a Öttl el cambio tras dos años con Ducati. "El equipo me ha asegurado que habrá intercambio y ayuda, lo que no estaba mal en Ducati", dijo Öttl. "Será interesante ver en los datos lo que ha hecho Toprak. Johnny Rea también hace muchas cosas bien, de lo contrario no habría sido campeón del mundo seis veces. Ambos hacen algo especial, pero funciona para su sistema, para su estilo de pilotaje. Veré si eso me ayuda. En Ducati también ocurría que Bautista pilotaba de forma diferente a mí, a Petrucci o a Rinaldi. Sin embargo, pude ver que abre muy bien el acelerador en términos de sincronización, por ejemplo. Con Rinaldi, pude ver que hace una cantidad brutal con el freno trasero. Petrucci hace lo mismo, pero se ve mucho mejor en los datos. La conclusión es que tiene que funcionar. Cuando monte en la moto, me daré cuenta de lo que necesita. Lo importante es que estemos lo mejor preparados posible para la primera carrera en Phillip Island y sepamos adónde vamos".