Philipp Öttl sur Yamaha : Toprak et Rea comme référence

Le 5 novembre, Philipp Öttl a signé le contrat avec le team Yamaha GMT94 du Français Christophe Guyot pour le championnat du monde de Superbike 2024. Le pilote du sud de l'Allemagne fera sa première apparition au guidon de la R1 lors des essais des 24 et 25 janvier à Jerez, suivis de deux autres jours à Portimao les 29 et 30 janvier. Le matériel s'envolera ensuite pour l'Australie, où tous les pilotes SBK rouleront sur le circuit Grand Prix de Phillip Island les 19 et 20 février, avant le début de la saison 2024 le week-end suivant.

"Je vais aller en Espagne à la mi-décembre et faire mes premières sorties avec la moto d'entraînement", a révélé le vainqueur du GP Moto3 de Valence 2018 à SPEEDWEEK.com. "Il semblerait que Yamaha m'offre une R1, je suis très heureux de ce soutien. Je vais essayer de m'entraîner le plus possible avec cette moto pour m'adapter à son caractère de base. Je verrai alors déjà comment elle fonctionne lors des premiers tests - une moto du championnat du monde Superbike est quelque chose de complètement différent".

L'engagement d'Öttl réjouit également Marcel Driessen, Country Manager de Yamaha Motor Deutschland GmbH à Neuss, qui s'est beaucoup investi dans l'ombre pour le Bavarois. "En 2021, lorsque j'ai négocié avec les teams Yamaha GMT94 et Evan Bros pour le championnat du monde Supersport, il était également présent", s'est souvenu Philipp. "Il m'a dit que je n'avais qu'à demander si j'avais besoin d'une moto d'entraînement".

Chez Yamaha, c'est la même chose que chez Ducati et BMW : toutes les équipes ont accès à toutes les données, ce qui devrait faciliter la transition d'Öttl après deux années passées chez Ducati. "L'équipe m'a assuré qu'il y aurait des échanges et de l'aide, ce qui n'était pas mal chez Ducati", explique Öttl. "Il sera intéressant de voir dans les données ce que Toprak a fait. Johnny Rea fait aussi beaucoup de choses correctement, sinon il n'aurait pas été six fois champion du monde. Les deux font quelque chose de spécial, mais cela fonctionne pour leur système, pour leur style de pilotage. Je vais voir si cela peut m'aider. Chez Ducati, c'était aussi comme si Bautista pilotait différemment de moi ou de Petrucci ou de Rinaldi. Malgré tout, j'ai pu voir qu'il ouvrait extrêmement bien les gaz du point de vue du timing, par exemple. Chez Rinaldi, j'ai vu qu'il utilisait énormément le frein arrière. Petrucci fait de même, mais chez lui, c'est beaucoup plus beau dans les données. En fin de compte, cela doit fonctionner. Quand je roulerai avec la moto, je saurai ce qu'il faut faire. L'important est que nous soyons aussi bien triés que possible pour la première course à Phillip Island et que nous sachions où nous allons".