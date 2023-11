Philipp Öttl su Yamaha: Toprak e Rea come riferimento

Il 5 novembre, Philipp Öttl ha firmato un contratto con il Team GMT94 Yamaha del francese Christophe Guyot per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Il sud-tedesco farà il suo debutto in sella alla R1 nei test di Jerez il 24/25 gennaio, seguiti da altri due giorni a Portimao il 29/30 gennaio. L'attrezzatura sarà poi trasportata in Australia, dove tutti i piloti SBK correranno sul circuito del Gran Premio di Phillip Island il 19 e 20 febbraio, prima che la stagione 2024 inizi il fine settimana successivo.

"Andrò in Spagna a metà dicembre e farò i primi giri con la moto da allenamento", ha rivelato a SPEEDWEEK.com il vincitore della Moto3 nel GP di Valencia 2018. "Sembra che riceverò una R1 dalla Yamaha, quindi sono molto felice di questo supporto. Cercherò di allenarmi il più possibile con questa moto per abituarmi al carattere di base. Poi vedrò come funziona nei primi test: una moto del campionato mondiale Superbike è qualcosa di completamente diverso".

Anche Marcel Driessen, Country Manager di Yamaha Motor Deutschland GmbH a Neuss, che ha lavorato duramente in background per conto del bavarese, è felice dell'ingaggio di Öttl. "Nel 2021, quando stavo negoziando con i team Yamaha GMT94 ed Evan Bros per il campionato mondiale Supersport, c'era anche lui", ha ricordato Philipp. "Mi disse che dovevo solo chiedere se avevo bisogno di una moto da allenamento".

Per la Yamaha vale lo stesso discorso fatto per Ducati e BMW: tutti i team hanno accesso a tutti i dati, il che dovrebbe rendere più facile il passaggio di Öttl dopo due anni con la Ducati. "Il team mi ha assicurato che ci sarà uno scambio e un aiuto, cosa che non era male in Ducati", ha detto Öttl. "Sarà interessante vedere nei dati cosa ha fatto Toprak. Anche Johnny Rea fa molte cose bene, altrimenti non sarebbe diventato campione del mondo per sei volte. Entrambi fanno qualcosa di speciale, ma funziona per il loro sistema, per il loro stile di guida. Vedrò se questo mi aiuterà. Anche in Ducati Bautista guidava in modo diverso da me, da Petrucci o da Rinaldi. Tuttavia, ho potuto constatare che apre l'acceleratore molto bene in termini di tempi, ad esempio. Con Rinaldi, ho visto che usa in modo brutale il freno posteriore. Petrucci fa lo stesso, ma nei dati appare molto meglio. Il punto fondamentale è che deve funzionare. Quando avrò la moto, capirò di cosa ha bisogno. L'importante è essere preparati al meglio per la prima gara di Phillip Island e sapere dove stiamo andando".