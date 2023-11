Philipp Öttl na Yamaha: Toprak e Rea como referência

A 5 de novembro, Philipp Öttl assinou um contrato com a Yamaha Team GMT94 do francês Christophe Guyot para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. O sul-alemão fará a sua estreia com a R1 nos testes em Jerez, a 24/25 de janeiro, seguidos de mais dois dias em Portimão, a 29/30 de janeiro. O equipamento será depois transportado para a Austrália, onde todos os pilotos da SBK irão correr no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island a 19/20 de fevereiro, antes do início da época de 2024 no fim de semana seguinte.

"Vou para Espanha em meados de dezembro e vou dar as primeiras voltas com a moto de treino", revelou o vencedor de Moto3 do GP de Valência de 2018 ao SPEEDWEEK.com. "Parece que estou a receber uma R1 da Yamaha, por isso estou muito feliz com este apoio. Vou tentar treinar o máximo que puder com esta moto para me habituar ao carácter básico. Depois verei como funciona nos primeiros testes - uma mota do Campeonato do Mundo de Superbike é algo completamente diferente."

Marcel Driessen, Country Manager da Yamaha Motor Deutschland GmbH em Neuss, que trabalhou arduamente nos bastidores em nome do bávaro, também está encantado com a assinatura de Öttl. "Em 2021, quando eu estava a negociar com as equipas Yamaha GMT94 e Evan Bros para o Campeonato do Mundo de Supersport, ele também estava lá", recordou Philipp. "Ele disse-me que eu só tinha de perguntar se precisava de uma moto de treino."

A Yamaha é igual à Ducati e à BMW: todas as equipas têm acesso a todos os dados, o que deve facilitar a mudança de Öttl após dois anos com a Ducati. "A equipa garantiu-me que haverá uma troca e ajuda, o que não era mau na Ducati", disse Öttl. "Vai ser interessante ver nos dados o que Toprak fez. O Johnny Rea também faz muitas coisas bem, caso contrário não se teria tornado campeão do mundo seis vezes. Ambos fazem algo especial, mas funciona para o seu sistema, para o seu estilo de condução. Vou ver se isso me ajuda. Na Ducati, Bautista também pilotava de forma diferente de mim, de Petrucci ou de Rinaldi. No entanto, pude ver que ele abre o acelerador extremamente bem em termos de tempo, por exemplo. Com o Rinaldi, pude ver que ele faz um uso brutal do travão traseiro. Petrucci faz o mesmo, mas parece muito melhor nos dados. O que interessa é que tem de funcionar. Quando andar com a mota, vou perceber o que precisa. O importante é que estejamos tão bem preparados quanto possível para a primeira corrida em Phillip Island e que saibamos para onde estamos a ir."