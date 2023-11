Nicolò Bulega (Ducati): "Siempre estás bajo presión"

Nicolò Bulega ganó el Campeonato del Mundo de Supersport 2023 de forma sobresaliente, y en su debut con la Ducati Superbike en el test de Jerez, el italiano marcó sorprendentemente el segundo mejor tiempo. Parece que el piloto de 24 años estará entre los primeros en el arranque de la temporada en Phillip Island.

Sorprendentemente, el propio piloto de Ducati dijo que sólo estaba al 85% de su tiempo. Un malentendido. "Sólo he pilotado la V4R unas pocas veces y no he podido probar mucho hasta ahora. Incluso en el test de Jerez, sólo hizo buen tiempo una tarde. Así que es normal que sólo esté al 80 u 85 por ciento", explicó Bulega. "Todavía necesito muchos kilómetros sobre esta moto para entender las características y el ADN de la Ducati V4. No hay similitudes con la V2. Sin embargo, el primer contacto con la moto de fábrica fue genial".

Mientras que Bulega era un apéndice del equipo oficial Aruba.it Ducati en el Campeonato del Mundo de Supersport, está sometido a un escrutinio especial como piloto de fábrica en el Campeonato del Mundo de Superbike y está sujeto a mayores expectativas. "Si quieres ser un piloto de fábrica, tienes que ser capaz de soportar la presión. Las altas expectativas son normales en nuestro deporte. Como piloto, siempre estás bajo presión y por eso dejo que me reboten", dijo Bulega, que, sin embargo, disfrutará de la protección de un cachorro como compañero de equipo del campeón del mundo Álvaro Bautista. "Álvaro es el piloto más rápido de Ducati, así que podré aprender mucho de él. Si en algún momento puedo pilotar la V4R como he hecho recientemente con la V2, estoy seguro de que lo haré bien. De momento, sólo intento divertirme sobre la moto".