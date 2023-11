Nicolò Bulega (Ducati) : "On est toujours sous pression".

Nicolò Bulega a remporté le championnat du monde Supersport 2023 de manière éclatante et, lors de ses débuts sur la Superbike Ducati lors du test de Jerez, l'Italien a réalisé le deuxième meilleur temps à la surprise générale. Il semble que le pilote de 24 ans puisse déjà se mêler à la course en tête lors de l'ouverture de la saison à Phillip Island.

Etonnant : le pilote Ducati a lui-même déclaré qu'il n'était qu'à 85 pour cent sur son temps au tour. Un malentendu. "Je n'ai piloté la V4R que quelques fois et je n'ai pas pu essayer grand-chose jusqu'à présent. Même lors du test de Jerez, il n'y a eu qu'un seul après-midi de beau temps. Il est donc normal que je ne sois qu'à 80 ou 85 pour cent", a expliqué Bulega. "J'ai encore besoin de beaucoup de kilomètres avec cette moto pour comprendre les caractéristiques et l'ADN de la Ducati V4. Il n'y a aucune similitude avec le V2. Cependant, le premier contact avec la moto d'usine a été formidable".

Si Bulega était un appendice de l'équipe officielle Aruba.it Ducati en Championnat du monde Supersport, il est particulièrement surveillé en tant que pilote d'usine en Championnat du monde Superbike et fait face à de plus grandes attentes. "Si vous voulez être pilote d'usine, vous devez gérer la pression. Les attentes élevées sont normales dans notre sport. En tant que pilote, tu es toujours sous pression et c'est pourquoi je laisse cela glisser sur moi", a affirmé Bulega, qui bénéficiera toutefois d'une protection de chiot en tant que coéquipier du champion du monde Álvaro Bautista. "Álvaro est le pilote Ducati le plus rapide, je vais donc beaucoup apprendre de lui. Si je parviens un jour à piloter la V4R comme j'ai piloté la V2 récemment, je serai certainement bien placé. Pour l'instant, j'essaie simplement de prendre du plaisir sur la moto".