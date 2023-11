Nicolò Bulega (Ducati): "Sei sempre sotto pressione".

Nicolò Bulega ha vinto in grande stile il Campionato Mondiale Supersport 2023 e, al suo debutto in sella alla Ducati Superbike nei test di Jerez, ha sorprendentemente ottenuto il secondo miglior tempo. Sembra che il 24enne sarà tra i protagonisti dell'apertura della stagione a Phillip Island.

Sorprendentemente, lo stesso pilota della Ducati ha dichiarato di aver raggiunto solo l'85% del suo tempo sul giro. Un malinteso. "Ho guidato la V4R solo poche volte e non ho potuto provare molto finora. Anche nei test di Jerez, il tempo è stato buono solo in un pomeriggio. Quindi è normale che io sia solo all'80 o 85%", ha spiegato Bulega. "Ho ancora bisogno di molti chilometri su questa moto per capire le caratteristiche e il DNA del V4 Ducati. Non ci sono somiglianze con la V2. Tuttavia, il primo contatto con la moto ufficiale è stato fantastico".

Mentre Bulega era un'appendice del team ufficiale Aruba.it Ducati nel Campionato del Mondo Supersport, come pilota ufficiale del Campionato del Mondo Superbike è sottoposto a uno scrutinio speciale ed è soggetto a maggiori aspettative. "Se vuoi essere un pilota ufficiale, devi essere in grado di gestire la pressione. Le grandi aspettative sono normali nel nostro sport. Come pilota, sei sempre sotto pressione ed è per questo che lascio che mi rimbalzi addosso", ha detto Bulega, che tuttavia godrà di un cucciolo di protezione come compagno di squadra del campione del mondo Álvaro Bautista. "Álvaro è il pilota Ducati più veloce, quindi potrò imparare molto da lui. Se prima o poi riuscirò a guidare la V4R come ho fatto con la V2 di recente, sono sicuro che farò bene. Al momento, cerco solo di divertirmi con la moto".