Nicolò Bulega (Ducati): "Estamos sempre sob pressão"

Nicolò Bulega venceu o Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 em grande estilo e, na sua estreia com a Ducati Superbike no teste de Jerez, o italiano conseguiu surpreendentemente o segundo melhor tempo. Parece que o jovem de 24 anos estará entre os primeiros na abertura da temporada em Phillip Island.

Surpreendentemente, o próprio piloto da Ducati disse que estava apenas a 85 por cento do tempo da sua volta. Um mal-entendido. "Só andei com a V4R algumas vezes e não pude experimentar muito até agora. Mesmo no teste de Jerez, o tempo só esteve bom numa tarde. Por isso, é normal que eu esteja apenas a 80 ou 85 por cento", explicou Bulega. "Ainda preciso de muitos quilómetros com esta moto para compreender as características e o ADN da V4 Ducati. Não há semelhanças com a V2. No entanto, o primeiro contacto com a moto de fábrica foi fantástico."

Enquanto Bulega foi um apêndice da equipa oficial Aruba.it Ducati no Campeonato do Mundo de Supersport, ele está sob escrutínio especial como piloto de fábrica no Campeonato do Mundo de Superbike e está sujeito a maiores expectativas. "Se queres ser um piloto de fábrica, tens de ser capaz de lidar com a pressão. As grandes expectativas são normais no nosso desporto. Como piloto, estamos sempre sob pressão e é por isso que deixo que a pressão caia sobre mim", disse Bulega, que, no entanto, terá a proteção de um cachorro como companheiro de equipa do campeão do mundo Álvaro Bautista. "O Álvaro é o piloto mais rápido da Ducati, por isso vou poder aprender muito com ele. Se eu conseguir pilotar a V4R em algum momento como fiz com a V2 recentemente, tenho certeza que vou me sair bem. Neste momento, estou apenas a tentar divertir-me com a moto."