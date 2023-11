La temporada de debut de Domi Aegerter: conmoción y dolor

Como bicampeón del mundo de Supersport, la temporada de debut de Dominique Aegerter en el Campeonato del Mundo de Superbike no fue fácil. El piloto de Yamaha habla de las dificultades mentales de su primer año y de sus objetivos para 2024.

El cambio al paddock del campeonato del mundo basado en la producción llevó la carrera de Dominique Aegerter a un nivel superior. En 2021 y 2022, el piloto suizo ganó la categoría Supersport con el equipo Ten Kate Yamaha. Con 27 victorias, Aegerter ocupa el segundo lugar en la clasificación de todos los tiempos, solo el cinco veces campeón del mundo Kenan Sofuoglu (43) ganó más carreras, ¡pero el turco también tuvo 126 salidas, Aegerter solo 44!

El piloto de 33 años recibió merecidamente un contrato de trabajo de Yamaha para el Campeonato del Mundo de Superbike de 2023 en el GRT Junior Team. Al terminar octavo en el Campeonato del Mundo con dos podios, el piloto de Rohrbach estuvo a la altura de las expectativas en términos deportivos. Sin embargo, no fue una temporada de debut fácil para Aegerter.

"Cuando lo has ganado casi todo durante dos años y de repente a veces ni siquiera acabas en los puntos, no es fácil de digerir. Se hace aún más difícil cuando luego te subes a la moto con problemas o dolores debido a una lesión. Cuando llegó la noticia de que Mirko Giansanti había fallecido, fue un shock para todo el equipo", admitió el piloto de Yamaha. "A veces también tuvimos mala suerte. Varias veces me vi apartado de la carrera por un problema técnico o por otro piloto. Fueron altibajos. Empezamos bien la temporada y la terminamos con fuerza; nos llevaremos lo positivo al parón invernal."

Aegerter seguirá disputando el Campeonato del Mundo de Superbike con el equipo GRT el año que viene, y el australiano Remy Gardner seguirá siendo su compañero de equipo.

"Después de terminar dos veces en el podio en la fase final, las expectativas son naturalmente más altas para 2024", subraya el piloto de Yamaha. "Sin embargo, el Campeonato del Mundo de Superbike es extremadamente competitivo. Con el apoyo de Yamaha, sabemos que podemos ser competitivos, pero todos los pilotos quieren ganar. Sin duda serán batallas duras y difíciles, pero espero poder conseguir mi primera victoria y competir regularmente por el podio. Si pudiera terminar la temporada entre los seis primeros, sería feliz".