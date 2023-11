La saison rookie de Domi Aegerter : choc et douleur

Le passage dans le paddock du championnat du monde proche de la série a hissé la carrière de Dominique Aegerter à un niveau supérieur. En 2021 et 2022, le Suisse a remporté la catégorie Supersport au sein de l'équipe Ten Kate Yamaha. Avec 27 victoires, Aegerter occupe la deuxième place du classement éternel, seul le quintuple champion du monde Kenan Sofuoglu (43) a remporté plus de courses - mais le Turc a également pris 126 départs, Aegerter seulement 44 !

Le pilote de 33 ans a donc obtenu de Yamaha un contrat d'usine pour le championnat du monde Superbike 2023 au sein de l'équipe junior GRT. Huitième du championnat du monde avec deux places de podium, le pilote de Rohrbach a répondu aux attentes sur le plan sportif. Pour Aegerter, la saison des rookies n'a toutefois pas été facile.

"Quand on a presque tout gagné pendant deux ans et que, tout à coup, on ne rentre parfois même pas dans les points, ce n'est pas facile à digérer. C'est encore plus difficile quand on se retrouve sur la moto avec des problèmes ou des douleurs à cause d'une blessure. Quand la nouvelle du décès de Mirko Giansanti est tombée, cela a été un choc pour toute l'équipe", a admis le pilote Yamaha. "Parfois, nous avons aussi joué de malchance. A plusieurs reprises, j'ai été mis hors course par un problème technique ou par un autre pilote. C'était des hauts et des bas. Nous avons bien commencé la saison et l'avons terminée en force - nous emportons le positif avec nous pendant la pause hivernale".

L'année prochaine, Aegerter continuera à disputer le championnat du monde de Superbike avec l'équipe GRT, son coéquipier restant l'Australien Remy Gardner.

"Après être monté deux fois sur le podium lors de la finale, les attentes sont naturellement plus élevées pour 2024", a souligné le pilote Yamaha. "Toutefois, le championnat du monde de Superbike est extrêmement compétitif. Avec le soutien de Yamaha, nous savons que nous pouvons être compétitifs - mais tous les pilotes veulent remporter des victoires. Il est certain que les combats seront durs et difficiles, mais j'espère remporter ma première victoire et me battre régulièrement pour le podium. Si je pouvais terminer la saison dans le top 6, je serais heureux".