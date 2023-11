La stagione da esordiente di Domi Aegerter: shock e dolore

Due volte campione del mondo Supersport, la stagione di esordio di Dominique Aegerter nel campionato mondiale Superbike non è stata facile. Il pilota della Yamaha parla delle difficoltà mentali del suo primo anno e dei suoi obiettivi per il 2024.

Il passaggio al paddock del campionato mondiale di produzione ha portato la carriera di Dominique Aegerter a un livello superiore. Nel 2021 e nel 2022, il pilota svizzero ha vinto la categoria Supersport con il team Ten Kate Yamaha. Con 27 vittorie, Aegerter è al secondo posto nella classifica di tutti i tempi, solo il cinque volte campione del mondo Kenan Sofuoglu (43) ha vinto più gare - ma il turco aveva anche 126 partenze, Aegerter solo 44!

Il 33enne ha meritatamente ricevuto un contratto di lavoro dalla Yamaha per il Campionato Mondiale Superbike 2023 nel GRT Junior Team. Con un ottavo posto nel Campionato del Mondo e due podi, il pilota di Rohrbach è stato all'altezza delle aspettative in termini sportivi. Tuttavia, non è stata una stagione da esordiente facile per Aegerter.

"Quando per due anni hai vinto quasi tutto e all'improvviso non finisci nemmeno nei punti, non è facile da digerire. Diventa ancora più difficile quando poi sali in moto con problemi o dolori dovuti a un infortunio. Quando è arrivata la notizia della scomparsa di Mirko Giansanti, è stato uno shock per tutta la squadra", ha ammesso il pilota della Yamaha. "A volte siamo stati anche sfortunati. Diverse volte sono stato messo fuori gara da un problema tecnico o da un altro pilota. Ci sono stati alti e bassi. Abbiamo iniziato bene la stagione e l'abbiamo conclusa alla grande: ci porteremo gli aspetti positivi nella pausa invernale".

Aegerter continuerà a partecipare al Campionato Mondiale Superbike con il team GRT anche il prossimo anno, mentre l'australiano Remy Gardner rimarrà il suo compagno di squadra.

"Dopo essere salito sul podio due volte nel finale, le aspettative per il 2024 sono naturalmente più alte", ha sottolineato il pilota della Yamaha. "Tuttavia, il Campionato Mondiale Superbike è estremamente competitivo. Con il supporto della Yamaha, sappiamo di poter essere competitivi, ma tutti i piloti vogliono vincere. Saranno sicuramente battaglie dure e difficili, ma spero di poter conquistare la mia prima vittoria e di competere regolarmente per il podio. Se riuscissi a finire la stagione tra i primi sei, sarei felice".