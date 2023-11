A época de estreia de Domi Aegerter: choque e dor

Duas vezes Campeão do Mundo de Supersport, a época de estreia de Dominique Aegerter no Campeonato do Mundo de Superbike não foi fácil. O piloto da Yamaha fala sobre as dificuldades mentais no seu primeiro ano e os seus objectivos para 2024.

A mudança para o paddock do campeonato mundial baseado na produção levou a carreira de Dominique Aegerter a um nível superior. Em 2021 e 2022, o piloto suíço venceu a categoria Supersport com a equipa Ten Kate Yamaha. Com 27 vitórias, Aegerter ocupa o segundo lugar na tabela de classificação de todos os tempos, apenas o pentacampeão mundial Kenan Sofuoglu (43) venceu mais corridas - mas o turco também teve 126 partidas, Aegerter apenas 44!

O piloto de 33 anos recebeu merecidamente um contrato de trabalho da Yamaha para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 na GRT Junior Team. Terminando em oitavo no Campeonato do Mundo com dois lugares no pódio, o piloto de Rohrbach correspondeu às expectativas em termos desportivos. No entanto, não foi uma época de estreia fácil para Aegerter.

"Quando se ganha quase tudo durante dois anos e, de repente, por vezes nem sequer se termina nos pontos, não é fácil de digerir. Torna-se ainda mais difícil quando se entra na mota com problemas ou dores devido a uma lesão. Quando chegou a notícia do falecimento de Mirko Giansanti, foi um choque para toda a equipa", admitiu o piloto da Yamaha. "Por vezes também tivemos azar. Várias vezes fui afastado da corrida por um problema técnico ou por outro piloto. Foram altos e baixos. Começámos bem a época e terminámos com força - vamos levar os pontos positivos para a pausa de inverno."

Aegerter vai continuar a disputar o Campeonato do Mundo de Superbike com a equipa GRT no próximo ano, com o australiano Remy Gardner a manter-se como seu companheiro de equipa.

"Depois de terminar no pódio duas vezes no final, as expectativas são naturalmente mais elevadas para 2024", sublinhou o piloto da Yamaha. "No entanto, o Campeonato do Mundo de Superbike é extremamente competitivo. Com o apoio da Yamaha, sabemos que podemos ser competitivos - mas todos os pilotos querem ganhar. Serão certamente batalhas duras e difíceis, mas espero conseguir a minha primeira vitória e competir regularmente pelo pódio. Se conseguir terminar a época entre os seis primeiros, ficarei feliz."