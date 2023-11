Tarran Mackenzie (28) confía en la nueva Honda Fireblade

La temporada 2023 de Supersport fue dura para Tarran Mackenzie. Aunque el piloto de 28 años ganó la segunda carrera en Most con la Honda, esto se debió a las traicioneras condiciones. Por lo demás, la CBR600RR era irremediablemente inferior: en 18 de las 20 llegadas a meta, no logró entrar entre los 13 primeros.

El contrato de Mackenzie con Petronas Honda le había garantizado un posible ascenso al Campeonato del Mundo de Superbike. Esta opción fue aprovechada por el inglés, que fue confirmado para 2023 por el jefe del equipo, Midori Moriwaki, a principios de noviembre.

"Participar en las 8h de Suzuka me confirmó que quería volver a pilotar una superbike, me gustó más que la supersport", explicó Mackenzie a Bikesportnews. "Como los resultados no se materializaban realmente, era agradable tener esa opción en la manga y no tener que preocuparse de qué más iba a pasar".

Mackenzie se habrá sentido aliviado al saber que en 2024 se lanzará un nuevo modelo de la CBR1000RR-R, ya que sus predecesores en el Petronas Honda, Hafizh Syahrin y Eric Granado, estaban literalmente hundidos.

"Sin duda será difícil. El año que viene será probablemente una de las temporadas más competidas de la historia. Hay muchos pilotos fuertes con motos competitivas, así que esperemos que Honda pueda aportar algo que marque la diferencia", reflexionó el hijo del ex piloto de 500cc Niall Mackenzie. "Estoy muy motivado para mi primera temporada como piloto permanente de Superbike. Así que quiero hacerlo lo mejor posible y trabajaré duro durante el invierno para empezar la temporada en la mejor forma posible. Luego espero que el resto se haga solo".