Tarran Mackenzie (28 ans) espère une nouvelle Honda Fireblade

La saison Supersport 2023 a été difficile pour Tarran Mackenzie. Certes, le pilote de 28 ans a remporté la deuxième course à Most avec sa Honda, mais cela était dû aux conditions piégeuses. Pour le reste, la CBR600RR était désespérément inférieure - il n'a pas réussi à se classer parmi les 13 meilleurs lors de 18 des 20 arrivées.

Dans son contrat avec Petronas Honda, Mackenzie s'était assuré une possible montée en championnat du monde de Superbike. C'est l'option que l'Anglais, confirmé début novembre par la directrice de l'équipe Midori Moriwaki pour 2023, a choisie.

"Ma participation aux Suzuka 8h m'a confirmé que je voulais à nouveau piloter une Superbike - j'y ai pris plus de plaisir qu'en Supersport", a expliqué Mackenzie à Bikesportnews. "Comme les résultats n'étaient pas vraiment au rendez-vous, c'était bien d'avoir cette option en réserve et de ne pas avoir à se soucier de ce qui pourrait arriver d'autre".

Mackenzie aura été soulagé d'apprendre qu'un nouveau modèle de CBR1000RR-R sera commercialisé en 2024, car ses prédécesseurs sur la Petronas-Honda, Hafizh Syahrin et Eric Granado, ont littéralement sombré.

"Ce sera certainement difficile. L'année prochaine sera probablement l'une des saisons les plus disputées de tous les temps. Il y a beaucoup de pilotes forts sur des motos compétitives, alors j'espère que Honda peut apporter quelque chose qui fera la différence", a ruminé le fils de l'ancien pilote de 500cc Niall Mackenzie. "Je suis très motivé pour ma première saison en tant que pilote permanent de Superbike. Je veux donc faire de mon mieux et je vais travailler dur cet hiver pour commencer la saison dans la meilleure forme possible. Ensuite, j'espère que le reste se fera tout seul".