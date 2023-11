Tarran Mackenzie (28) spera nella nuova Honda Fireblade

La stagione 2023 della Supersport è stata difficile per Tarran Mackenzie. Anche se il 28enne ha vinto la seconda gara a Most con la Honda, ciò è stato dovuto alle condizioni insidiose. Per il resto, la CBR600RR è stata irrimediabilmente inferiore: in 18 dei 20 piazzamenti non è riuscito a entrare nei primi 13 posti.

Il contratto di Mackenzie con Petronas Honda gli aveva garantito una possibile promozione al campionato mondiale Superbike. Questa opzione è stata sfruttata dall'inglese, che è stato confermato per il 2023 dal boss del team Midori Moriwaki all'inizio di novembre.

"Partecipare alla 8h di Suzuka mi ha confermato che volevo tornare a guidare una superbike - mi è piaciuta più della supersportiva", ha spiegato Mackenzie a Bikesportnews. "Con i risultati che non si sono concretizzati, è stato bello avere questa opzione nella manica e non doversi preoccupare di cos'altro sarebbe successo".

Mackenzie sarà stato sollevato dal sapere che un nuovo modello della CBR1000RR sarà lanciato nel 2024, dato che i suoi predecessori sulla Petronas Honda, Hafizh Syahrin ed Eric Granado, sono stati letteralmente affondati.

"Sarà sicuramente difficile. Il prossimo anno sarà probabilmente una delle stagioni più competitive di sempre. Ci sono molti piloti forti con moto competitive, quindi speriamo che la Honda possa portare qualcosa che faccia la differenza", ha pensato il figlio dell'ex pilota di 500cc Niall Mackenzie. "Sono molto motivato per la mia prima stagione da pilota permanente in Superbike. Voglio fare del mio meglio e lavorerò duramente durante l'inverno per iniziare la stagione nella migliore forma possibile. Poi spero che il resto si prenda cura di sé".