Tarran Mackenzie (28) espera a nova Honda Fireblade

Depois de um ano no Campeonato do Mundo de Supersport, Tarran Mackenzie está a subir para a categoria de Superbike com a equipa Honda Petronas MIE. O inglês espera não ter de passar por mais uma época irremediavelmente inferior.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

A época de Supersport de 2023 foi difícil para Tarran Mackenzie. Embora o piloto de 28 anos tenha vencido a segunda corrida em Most com a Honda, isso deveu-se às condições traiçoeiras. Caso contrário, a CBR600RR foi irremediavelmente inferior - em 18 das 20 chegadas, ele não conseguiu ficar entre os 13 primeiros.

O contrato de Mackenzie com a Petronas Honda tinha-lhe garantido uma possível promoção para o Campeonato do Mundo de Superbike. Esta opção foi utilizada pelo inglês, que foi confirmado para 2023 pelo chefe de equipa Midori Moriwaki no início de novembro.

"A participação nas 8h de Suzuka confirmou-me que queria voltar a correr numa superbike - gostei mais do que da supersport", explicou Mackenzie à Bikesportnews. "Com os resultados a não se concretizarem, foi bom ter essa opção na manga e não ter de nos preocuparmos com o que mais poderia acontecer."

Mackenzie terá ficado aliviado por saber que um novo modelo da CBR1000RR-R será lançado em 2024, já que os seus antecessores na Petronas Honda, Hafizh Syahrin e Eric Granado, foram literalmente afundados.

"Vai ser definitivamente difícil. O próximo ano será provavelmente uma das épocas mais competitivas de sempre. Há muitos pilotos fortes em motos competitivas, por isso esperamos que a Honda possa trazer algo que faça a diferença", disse o filho do antigo piloto de 500cc Niall Mackenzie. "Estou muito motivado para a minha primeira época como piloto permanente de Superbike. Por isso, quero dar o meu melhor e vou trabalhar arduamente durante o inverno para começar a época na melhor forma possível. Depois, espero que o resto se resolva por si só."