Danilo Petrucci (Ducati) loue la nouvelle règle de poids

Pour le championnat du monde de Superbike 2024, la commission Superbike, composée de représentants de Dorna, de la FIM et des constructeurs, a élaboré plusieurs modifications du règlement. Les propositions ont déjà été approuvées par le Bureau Permanent et sont donc considérées comme décidées.

Le cœur des nouveautés est l'introduction d'une compensation de poids pour les pilotes particulièrement légers. Le poids moyen d'un pilote, équipement de protection compris, a été défini à 80 kg. Les pilotes plus légers se voient attribuer 50 pour cent de la différence sous forme de poids supplémentaire sur la moto.

Bien entendu, tous les pilotes n'étaient pas enthousiastes. Un Álvaro Bautista (Ducati), qui devra probablement ajouter environ 7 kg, a parlé d'un problème de sécurité. Pour les pilotes plus lourds comme Scott Redding (BMW), la nouvelle règle favorise encore trop les pilotes plus légers, d'autant plus que l'introduction de la règle du poids supprime, du moins en partie, l'équilibrage par le régime maximal.

En revanche, le pilote Barni Ducati Danilo Petrucci se montre serein. L'Italien à la forte carrure est l'un des pilotes les plus lourds du plateau du championnat du monde Superbike 2024.

"Mon sentiment est qu'un bon travail a été fait avec les nouvelles règles. Ils essaient d'aider tout le monde et de les mettre au même niveau", a déclaré Petrucci. "Ce sont de petits pas qui vont dans la bonne direction. Je m'attends à ce qu'avec le changement d'équipe de certains pilotes et les nouvelles règles, les podiums deviennent encore plus difficiles. Il y aura probablement jusqu'à dix pilotes qui se battront pour le podium".