Danilo Petrucci (Ducati) elogia la nuova regola del peso

La Commissione Superbike, composta da rappresentanti di Dorna, della FIM e dei costruttori, ha elaborato diverse modifiche al regolamento del Campionato Mondiale Superbike 2024. Le proposte sono già state approvate dal Bureau Permanent e sono quindi considerate definitive.

Il fulcro delle modifiche è l'introduzione della perequazione del peso per i piloti particolarmente leggeri. Il peso medio di un pilota, compreso l'equipaggiamento protettivo, è stato definito in 80 kg. Ai motociclisti più leggeri verrà aggiunto il 50% della differenza come peso supplementare.

Naturalmente, non tutti i piloti erano entusiasti. Álvaro Bautista (Ducati), che probabilmente dovrà aggiungere circa 7 kg, ha parlato di un problema di sicurezza. Per i piloti più pesanti, come Scott Redding (BMW), la nuova regola favorisce ancora troppo i piloti più leggeri, soprattutto perché l'introduzione della regola del peso abolisce almeno in parte il bilanciamento attraverso i giri massimi.

Il pilota Barni Ducati Danilo Petrucci, invece, è tranquillo. Il potente italiano è uno dei piloti più pesanti del Campionato Mondiale Superbike 2024.

"La mia sensazione è che sia stato fatto un buon lavoro con le nuove regole. Stanno cercando di aiutare tutti e di portarli allo stesso livello", ha detto Petrucci. "Sono piccoli passi nella giusta direzione. Immagino che con il cambio di squadra di alcuni piloti e le nuove regole, i posti sul podio diventeranno ancora più difficili. Probabilmente ci saranno fino a dieci piloti in lotta per il podio".