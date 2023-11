Danilo Petrucci (Ducati) elogia nova regra de peso

A Comissão de Superbike, composta por representantes da Dorna, da FIM e dos construtores, elaborou várias alterações aos regulamentos para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. As propostas já foram aprovadas pelo Bureau Permanente e, por conseguinte, são consideradas finalizadas.

O núcleo das alterações é a introdução da equalização do peso para pilotos particularmente leves. O peso médio de um piloto, incluindo o equipamento de proteção, foi definido em 80 kg. Os motociclistas mais leves terão 50 por cento da diferença adicionada à sua mota como peso adicional.

Claro que nem todos os pilotos ficaram entusiasmados. Álvaro Bautista (Ducati), que provavelmente terá de adicionar cerca de 7 kg, falou de um problema de segurança. Para os pilotos mais pesados, como Scott Redding (BMW), a nova regra continua a favorecer demasiado os pilotos mais leves, especialmente porque a introdução da regra do peso elimina, pelo menos parcialmente, o equilíbrio através das rotações máximas.

O piloto da Barni Ducati, Danilo Petrucci, por outro lado, está tranquilo. O italiano de constituição robusta é um dos pilotos mais pesados do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

"A minha sensação é que foi feito um bom trabalho com as novas regras. Estão a tentar ajudar todos e colocá-los ao mesmo nível", disse Petrucci. "São pequenos passos na direção certa. Presumo que, com a mudança de equipa de alguns pilotos e as novas regras, os lugares no pódio se tornarão ainda mais difíceis. Provavelmente haverá até dez pilotos a lutar pelo pódio."