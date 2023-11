Qui a fait le plus de casse au championnat du monde SBK 2023

Cette année, 523 chutes ont eu lieu dans le cadre du championnat du monde des courses proches de la série. Parmi celles-ci, 172 (217 l'année précédente) ont été causées par des pilotes du Championnat du monde Superbike, 220 (120 l'année précédente) par des pilotes de la génération Supersport Next et 131 (143 l'année précédente) par les jeunes pilotes du Championnat du monde Supersport 300. Si l'on tient compte du nombre de courses et du temps passé sur la piste, la catégorie supérieure est plus sûre de son coup.

Ce n'est pas forcément le cas d'Alex Lowes qui, avec 15 dérapages, s'est retrouvé le plus souvent sur le nez. Le pilote Kawasaki a donc été responsable à lui seul de 8,5 % de toutes les chutes de la saison écoulée. Si l'on ajoute Iker Lecuona (Honda/13) et Lorenzo Baldassarri (Yamaha/11), les trois pilotes qui ont le plus chuté représentent 22,5 % de toutes les chutes en Superbike.



A titre de comparaison, les participants germanophones : Dominique Aegerter (Yamaha) a glissé sept fois, Philipp Öttl (Ducati) même cinq fois seulement.

En championnat du monde Supersport, c'est Bahattin Sofuoglu qui est en tête des statistiques avec 15 chutes. Le pilote MV Agusta s'est livré à une course au coude à coude avec Glenn van Straalen (Yamaha), qui a glissé 14 fois. Là encore, les pilotes germanophones se trouvent dans le bas du tableau : Max Kofler a chuté six fois, Marcel Schrötter (MV Agusta) seulement quatre fois.

Le Supersport-300 n'a eu lieu que lors de huit des douze meetings de la saison, les douze chutes de Ruben Bijman sont d'autant plus importantes. Il est suivi par un autre Néerlandais, Loris Veneman (10 chutes). Avec 5 et 4 chutes, Lennox Lehmann et Dirk Geiger (tous deux en KTM) ont fait preuve de retenue.