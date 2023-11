Chi ha causato il maggior numero di incidenti nel Campionato del mondo SBK 2023

Quest'anno, nel Campionato del Mondo Produzione, si sono verificate 523 cadute. Di queste, 172 (l'anno precedente 217) sono state causate da piloti del Campionato mondiale Superbike, 220 (l'anno precedente 120) da piloti della Supersport Next Generation e 131 (l'anno precedente 143) da giovani piloti del Campionato mondiale Supersport 300. Tenendo conto del numero di gare e del tempo trascorso in pista, la categoria superiore è più stabile.

Tuttavia, questo non vale necessariamente per Alex Lowes, che è stato il più frequente trasgressore con 15 scivolate. Il pilota della Kawasaki, da solo, è stato responsabile dell'8,5% di tutte le cadute della scorsa stagione. Se si aggiungono Iker Lecuona (Honda/13) e Lorenzo Baldassarri (Yamaha/11), i tre piloti con il maggior numero di cadute rappresentano il 22,5% di tutte le cadute in Superbike.



In confronto, i partecipanti di lingua tedesca: Dominique Aegerter (Yamaha) è scivolato sette volte, Philipp Öttl (Ducati) solo cinque volte.

Nel Campionato mondiale Supersport, è Bahattin Sofuoglu a guidare le statistiche con 15 cadute. Il pilota della MV Agusta è in testa alla classifica con Glenn van Straalen (Yamaha), che è caduto 14 volte. Anche in questo caso, i piloti di lingua tedesca erano nella parte bassa del centrocampo: Max Kofler è caduto sei volte, Marcel Schrötter (MV Agusta) solo quattro.

La Supersport 300 si è svolta solo in otto dei dodici incontri della stagione, il che rende le dodici cadute di Ruben Bijman ancora più impressionanti. Lo segue un altro olandese, Loris Veneman (10 cadute). Lennox Lehmann e Dirk Geiger (entrambi KTM) hanno mantenuto un basso profilo con 5 e 4 cadute rispettivamente.