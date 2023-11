Quem causou mais acidentes no Campeonato do Mundo de SBK de 2023

Os acidentes fazem parte do risco profissional das corridas de motas. Quando olhamos para as estatísticas de acidentes da série Superbike 2023, Alex Lowes (Kawasaki), Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) e Ruben Bijman (Kawasaki) destacam-se dos restantes.

Registaram-se 523 acidentes no Campeonato do Mundo de Produção deste ano. Destas, 172 (ano anterior 217) foram causadas por pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike, 220 (ano anterior 120) por pilotos da Supersport Next Generation e 131 (ano anterior 143) por jovens pilotos do Campeonato do Mundo de Supersport 300. Tendo em conta o número de corridas e o tempo passado na pista, a categoria de topo é mais estável.

No entanto, isto não se aplica necessariamente a Alex Lowes, que foi o infrator mais frequente com 15 deslizes. Só o piloto da Kawasaki foi responsável por 8,5% de todos os acidentes na época passada. Se adicionarmos Iker Lecuona (Honda/13) e Lorenzo Baldassarri (Yamaha/11), os três pilotos com mais acidentes são responsáveis por 22,5% de todos os acidentes de Superbike.



Em comparação, os participantes de língua alemã: Dominique Aegerter (Yamaha) caiu sete vezes, Philipp Öttl (Ducati) apenas cinco vezes.

No Campeonato do Mundo de Supersport, é Bahattin Sofuoglu que lidera as estatísticas com 15 acidentes. O piloto da MV Agusta está lado a lado com Glenn van Straalen (Yamaha), que caiu 14 vezes. Também aqui, os pilotos de língua alemã estão no meio do pelotão: Max Kofler caiu seis vezes, Marcel Schrötter (MV Agusta) apenas quatro vezes.

A Supersport 300 só teve lugar em oito dos doze encontros da época, o que torna os doze acidentes de Ruben Bijman ainda mais impressionantes. Ele é seguido por outro holandês, Loris Veneman (10 quedas). Lennox Lehmann e Dirk Geiger (ambos da KTM) mantiveram um perfil discreto com 5 e 4 quedas, respetivamente.