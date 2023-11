Álvaro Bautista (Ducati): "Entonces estás perdido"

Durante el test de Superbike en Jerez el 1 de noviembre, Álvaro Bautista se golpeó la cabeza tras un highsider, pero no sufrió ningún dolor como resultado y por lo tanto no estaba preocupado por su participación como wildcard de MotoGP en Sepang.

Sin embargo, en Malasia resultó que el español no tenía fuerza en el lado izquierdo de su cuerpo, probablemente causado por un nervio pinzado en el cuello o el hombro. Bautista rodó detrás durante tres días y después se enfadó consigo mismo porque no quiso admitir el problema de inmediato.



Sin embargo, el fin de semana de MotoGP fue una experiencia interesante para el bicampeón del mundo de Superbike después de un paréntesis de cinco años en la categoría reina, que le mostró la evolución de las dos series de carreras.



Álvaro ya se dio cuenta durante las pruebas en la fase de preparación que su estilo de pilotaje en Superbike no funciona con la máquina prototipo. "No puedo utilizar el neumático trasero como lo hago en la Superbike", explicó el piloto de 39 años. "La moto de MotoGP no se puede dirigir tanto con el neumático trasero porque si no se pierde tracción. No se puede compensar después y, por tanto, se pierde mucho. En MotoGP hay que tener mucho cuidado con el deslizamiento de la rueda trasera. La entrega de potencia también es completamente diferente: el motor tiene más potencia en el extremo inferior, por lo que tienes que ser aún más suave con el acelerador. Cuando yo corría en MotoGP, había una gran diferencia entre las motos de fábrica y las demás, hoy las motos están mucho más igualadas. El nivel de los pilotos siempre es alto, esto es un campeonato del mundo".



Durante los tests de invierno, los pilotos de Superbike sorprenden regularmente con tiempos que se acercan al nivel de MotoGP en una vuelta rápida, especialmente en Jerez. Esto se debe principalmente a los neumáticos estándar de Pirelli, que, a diferencia de los neumáticos de MotoGP de Michelin, trabajan en una ventana de temperatura muy amplia.



¿Cómo se sentiría una MotoGP con neumáticos Pirelli? "Sería interesante", sonríe Bautista. "Estaría bien durante tres o cuatro vueltas, luego no quedaría nada del neumático. El neumático delantero sería demasiado blando para la MotoGP, no es lo suficientemente rígido. Pero el neumático trasero podría ser una buena idea, me gustaría probarlo. Lo bueno de los Pirelli es que puedes dejar que la rueda trasera gire un poco y seguir teniendo tracción. Con los Michelin no puedes hacer eso, entonces estás perdido".