Alvaro Bautista (Ducati) : "Alors tu es perdu".

Lors des essais Superbike à Jerez le 1er novembre, Alvaro Bautista a été victime d'un highsider sur la tête, mais il n'a pas ressenti de douleurs et ne s'est donc pas inquiété pour sa participation au MotoGP Wildcard à Sepang.

Mais en Malaisie, il s'est avéré que l'Espagnol n'avait plus de force du côté gauche de son corps, la cause étant probablement un nerf coincé dans le cou ou l'épaule. Bautista a roulé à la traîne pendant trois jours et s'est ensuite fâché contre lui-même pour ne pas avoir voulu admettre le problème tout de suite.



Malgré tout, le week-end MotoGP a été une expérience intéressante pour le double champion du monde Superbike après cinq ans d'absence dans la catégorie reine, ce qui lui a permis de se rendre compte de l'évolution des deux séries de courses.



Alvaro s'est rendu compte que son style de conduite en Superbike ne fonctionnait pas avec la machine prototype dès les essais de la phase de préparation. "Je ne peux pas solliciter le pneu arrière comme je le fais en Superbike", a expliqué le pilote qui aura bientôt 39 ans. "La moto MotoGP ne peut pas être dirigée autant par la roue arrière, car sinon la traction s'arrête. Tu ne peux plus rattraper cela par la suite et tu perds donc beaucoup. Sur une MotoGP, tu dois faire très attention au dérapage de la roue arrière. Le développement de la puissance est également très différent : le moteur est plus puissant en bas, tu dois donc être encore plus doux avec l'accélérateur. Quand je faisais du MotoGP, il y avait une grande différence entre les motos d'usine et les autres, aujourd'hui les motos sont beaucoup plus proches les unes des autres. Le niveau des pilotes est toujours élevé, c'est un championnat du monde".



Pendant les tests hivernaux, les pilotes Superbike surprennent régulièrement, surtout à Jerez, avec des temps proches du niveau MotoGP sur un tour volant. Cela est dû en grande partie aux pneus monotypes de Pirelli qui, contrairement aux pneus MotoGP de Michelin, fonctionnent dans une fenêtre de température très large.



Quelles seraient les sensations d'une moto MotoGP chaussée de pneus Pirelli ? "Ce serait certainement intéressant", a souri Bautista. "Cela fonctionnerait bien pendant trois ou quatre tours, puis il ne resterait plus rien du pneu. Le pneu avant serait trop tendre pour la moto MotoGP, il n'est pas assez rigide. Mais le pneu arrière pourrait être une bonne idée, j'aimerais bien l'essayer. Ce qui est bien avec les Pirelli, c'est que l'on peut faire patiner un peu la roue arrière tout en ayant de la traction. Ce n'est pas possible avec les Michelin, alors tu es perdu".