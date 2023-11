Alvaro Bautista (Ducati): "Allora siete perduti".

Durante il test Superbike di Jerez del 1° novembre, Alvaro Bautista ha battuto la testa dopo un highsider, ma non ha accusato alcun dolore e quindi non era preoccupato per la sua partecipazione alla wildcard della MotoGP a Sepang.

Tuttavia, in Malesia si è scoperto che lo spagnolo non aveva forza sul lato sinistro del corpo, probabilmente a causa di un nervo schiacciato nel collo o nella spalla. Bautista ha guidato dietro per tre giorni e in seguito si è arrabbiato con se stesso perché non ha voluto ammettere subito il problema.



Tuttavia, il fine settimana della MotoGP è stato un'esperienza interessante per il due volte campione del mondo Superbike dopo una pausa di cinque anni nella classe regina, che gli ha mostrato gli sviluppi delle due serie di gare.



Alvaro si era già reso conto, durante i test in fase di preparazione, che il suo stile di guida in Superbike non funziona con la moto prototipo. "Non posso usare la gomma posteriore come faccio con la Superbike", ha spiegato il 39enne. "La MotoGP non può essere guidata così tanto con la gomma posteriore perché altrimenti si perde la trazione. Non si può recuperare in seguito e quindi si perde molto. Sulla MotoGP bisogna fare molta attenzione a quanto si lascia scivolare la ruota posteriore. Anche l'erogazione della potenza è completamente diversa: il motore ha più potenza in basso, quindi bisogna essere ancora più delicati con l'acceleratore. Quando correvo in MotoGP, c'era una grande differenza tra le moto ufficiali e le altre, oggi le moto sono molto più vicine. Il livello dei piloti è sempre alto, questo è un campionato mondiale".



Durante i test invernali, i piloti della Superbike sorprendono regolarmente con tempi vicini al livello della MotoGP su un giro lanciato, soprattutto a Jerez. Ciò è dovuto principalmente ai pneumatici standard Pirelli che, a differenza dei pneumatici MotoGP Michelin, lavorano in una finestra di temperatura molto ampia.



Come si sentirebbe una MotoGP con i pneumatici Pirelli? "Sarebbe sicuramente interessante", ha sorriso Bautista. "Andrebbe bene per tre o quattro giri, poi non rimarrebbe nulla del pneumatico. La gomma anteriore sarebbe troppo morbida per la MotoGP, non è abbastanza rigida. Ma il pneumatico posteriore potrebbe essere una buona idea, mi piacerebbe provarlo. L'aspetto positivo delle Pirelli è che si può far girare un po' la ruota posteriore e avere ancora trazione. Con le Michelin non si può fare, si perde".