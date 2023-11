Alvaro Bautista (Ducati): "Então estás perdido"

Durante o teste de Superbike em Jerez, a 1 de novembro, Álvaro Bautista bateu com a cabeça depois de um highsider, mas não sentiu dores e, por isso, não estava preocupado com o seu wildcard de MotoGP para Sepang.

Contudo, na Malásia, verificou-se que o espanhol não tinha força no lado esquerdo do corpo, provavelmente devido a um nervo comprimido no pescoço ou no ombro. Bautista andou atrás durante três dias e ficou zangado consigo próprio porque não quis admitir logo o problema.



No entanto, o fim de semana de MotoGP foi uma experiência interessante para o bicampeão do mundo de Superbike, depois de uma pausa de cinco anos na categoria rainha, que lhe mostrou a evolução das duas séries de corridas.



Álvaro já se tinha apercebido durante os testes na fase de preparação que o seu estilo de pilotagem de Superbike não funciona com a máquina protótipo. "Não posso usar o pneu traseiro como faço na Superbike," explicou o jovem de 39 anos. "A moto de MotoGP não pode ser dirigida tanto com o pneu traseiro porque senão perde-se a tração. Não se pode compensar isso depois e, portanto, perde-se muito. Na moto de MotoGP, temos de ter muito cuidado com o quanto deixamos a roda traseira deslizar. A entrega de potência também é completamente diferente: o motor tem mais potência na parte inferior, por isso temos de ser ainda mais suaves com o acelerador. Quando eu corria no MotoGP, havia uma grande diferença entre as motos de fábrica e as outras, hoje em dia as motos estão muito mais próximas umas das outras. O nível dos pilotos é sempre elevado, este é um campeonato do mundo."



Durante os testes de inverno, os pilotos de Superbike surpreenderam regularmente com tempos próximos do nível de MotoGP numa volta rápida, especialmente em Jerez. Isto deve-se principalmente aos pneus standard da Pirelli, que, ao contrário dos pneus de MotoGP da Michelin, funcionam numa janela de temperatura muito ampla.



Como é que uma moto de MotoGP se sentiria com os pneus Pirelli? "Isso seria definitivamente interessante", sorriu Bautista. "Seria bom durante três ou quatro voltas, depois não sobraria nada do pneu. O pneu dianteiro seria demasiado macio para a moto de MotoGP, não é suficientemente rígido. Mas o pneu traseiro pode ser uma boa ideia, gostava de o experimentar. A vantagem do Pirelli é que podemos deixar a roda traseira rodar um pouco e continuar a ter tração. Não se pode fazer isso com o Michelin, e depois estamos perdidos".