Dovizioso : "Le problème de Rinaldi chez Ducati, c'était Bautista".

L'examen de la liste des participants au championnat du monde de Superbike 2024 sera inhabituel. Jonathan Rea est passé chez Yamaha, Toprak Razgatlioglu chez BMW, l'ancien pilote privé Axel Bassani dans l'équipe d'usine Kawasaki et l'ancien pilote d'usine Ducati Michael Rinaldi dans l'équipe cliente Motocorsa. S'y ajoutent des débutants en Superbike comme Nicolò Bulega (Aruba.it Ducati) ainsi que Tarran Mackenzie et Adam Norrodin (tous deux de Petronas Honda).

Parmi les pilotes susmentionnés, c'est Michael Rinaldi qui subira le moins de changements. L'Italien continuera à piloter la Ducati V4R qu'il connaît bien et qui sera pratiquement identique aux motos d'usine. En outre, il continuera à bénéficier du soutien du patron d'Aruba, Stefano Cecconi. Chez Motocorsa, le fait de ne plus être autant sous les feux de la rampe qu'auparavant au sein de l'équipe d'usine pourrait s'avérer être un avantage pour le sensible Rinaldi.

C'est également l'avis d'Andrea Dovizioso, qui est un ami proche du quintuple vainqueur de Superbike. Lors de l'entraînement commun, Rinaldi a beaucoup appris de l'ancien pilote de MotoGP. "Le problème de Rinaldi était Álvaro - il était tellement fort", sait Dovizioso. "Je connais Michael et je sais aussi ce que cela signifie d'être dans une équipe d'usine. Tout pilote privé pense qu'avec une équipe d'usine, il a la possibilité de gagner des courses. C'est vrai d'un côté, mais ce n'est pas toute la vérité. Michael l'a compris".

De nombreux observateurs pensent qu'avec sa longue expérience, Rinaldi sera plus constant l'année prochaine. "Je pense qu'il a une chance réaliste de continuer à faire partie du peloton de tête l'année prochaine, parce qu'il aura la même situation que sur la moto d'usine, ou une situation similaire", est également convaincu Dovizioso. "Donc, s'il aborde la saison de manière détendue, ce qui n'est certainement pas facile, il peut être dans le top 5 à chaque course".