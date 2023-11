Dovizioso: "Il problema di Rinaldi in Ducati era Bautista".

Raramente la composizione delle squadre è cambiata così massicciamente come per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Il passaggio alla Motocorsa Ducati sarà positivo per Michael Rinaldi, dice il suo compagno Andrea Dovizioso.

Guardare il campo dei partecipanti al Campionato Mondiale Superbike 2024 sarà insolito. Jonathan Rea è passato alla Yamaha, Toprak Razgatlioglu alla BMW, l'ex pilota privato Axel Bassani al team Kawasaki e l'ex pilota Ducati Michael Rinaldi al team clienti Motocorsa. Si uniranno alla squadra anche i debuttanti della Superbike, come Nicolò Bulega (Aruba.it Ducati), Tarran Mackenzie e Adam Norrodin (entrambi Petronas Honda).

Tra i piloti sopra citati, Michael Rinaldi sarà quello che subirà meno cambiamenti. L'italiano continuerà a guidare la sua familiare Ducati V4R, che sarà quasi identica alle moto ufficiali. Continuerà inoltre a essere supportato dal boss di Aruba Stefano Cecconi. In Motocorsa, potrebbe rivelarsi un vantaggio per il sensibile Rinaldi il fatto di non essere più sotto i riflettori come lo era in precedenza nel team ufficiale.

Andrea Dovizioso, che è un buon amico del cinque volte vincitore della Superbike, è dello stesso parere. Durante gli allenamenti insieme, Rinaldi ha imparato molto dall'ex pilota della MotoGP. "Il problema di Rinaldi era Álvaro: era fortissimo", ha detto Dovizioso. "Conosco Michael e so anche cosa significa essere in un team ufficiale. Ogni pilota privato crede di avere l'opportunità di vincere delle gare con un team ufficiale. Questo è vero da un lato, ma non è tutta la verità. Michael lo ha capito".

Molti osservatori ritengono che Rinaldi, con la sua lunga esperienza, sarà più costante il prossimo anno. "Penso che abbia una possibilità realistica di rimanere ai vertici l'anno prossimo, perché si troverà nella stessa situazione in cui si trovava con la moto ufficiale, o in una situazione simile", è convinto anche Dovizioso. "Quindi, se avrà un approccio rilassato alla stagione, che non è certo facile, potrà essere tra i primi cinque in ogni gara".