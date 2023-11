Dovizioso: "O problema de Rinaldi na Ducati era Bautista"

Olhar para o grupo de participantes no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 será invulgar. Jonathan Rea mudou para a Yamaha, Toprak Razgatlioglu para a BMW, o antigo piloto privado Axel Bassani para a equipa de trabalho da Kawasaki e o antigo piloto de trabalho da Ducati Michael Rinaldi para a equipa cliente Motocorsa. Estreantes em Superbike como Nicolò Bulega (Aruba.it Ducati), Tarran Mackenzie e Adam Norrodin (ambos da Petronas Honda) também se juntarão à equipa.

Dos pilotos acima mencionados, Michael Rinaldi é o que vai sofrer menos alterações. O italiano vai continuar a pilotar a sua familiar Ducati V4R, que será quase idêntica às motos de fábrica. Ele também continuará a ser apoiado pelo chefe da Aruba, Stefano Cecconi. Na Motocorsa, pode ser uma vantagem para o sensível Rinaldi o facto de já não estar tão no centro das atenções como estava anteriormente na equipa de trabalho.

Andrea Dovizioso, que é bom amigo do cinco vezes vencedor de Superbike, é da mesma opinião. Durante os treinos em conjunto, Rinaldi aprendeu muito com o antigo piloto de MotoGP. "O problema de Rinaldi era o Álvaro - ele era muito forte", disse Dovizioso. "Eu conheço o Michael e também sei o que significa estar numa equipa de fábrica. Todos os pilotos privados acreditam que têm a oportunidade de ganhar corridas com uma equipa de fábrica. Isso é verdade por um lado, mas não é toda a verdade. O Michael reconheceu isso".

Muitos observadores acreditam que Rinaldi, com a sua longa experiência, será mais consistente no próximo ano. "Penso que ele tem uma hipótese realista de se manter no topo no próximo ano porque vai estar na mesma situação que na moto de fábrica, ou numa situação semelhante", Dovizioso também está convencido. "Por isso, se ele abordar a época de forma descontraída, o que não é certamente fácil, pode ficar entre os cinco primeiros em todas as corridas."