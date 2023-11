Andrea Iannone (Ducati) profundiza: "Sólo es un test"

Gold & Goose

Durante su primer test con Go Eleven Ducati, Andrea Iannone demostró que el parón de cuatro años no ha afectado a su velocidad. Qué espera el ex piloto de MotoGP del Campeonato del Mundo de Superbike 2024.

SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.