Andrea Iannone (Ducati) met la barre très bas : "Juste un test".

Le retour d'Andrea Iannone après quatre ans (retrait de sa licence FIM pour dopage) était déjà une sensation. Mais sa première apparition dans le cadre du championnat du monde Superbike lors du test de Jerez avec la Ducati V4R a été encore plus spectaculaire. L'Italien Iannone n'a perdu que 0,9 seconde par rapport au meilleur temps du test réalisé par Remy Gardner (Yamaha), ce que personne n'avait vraiment prévu après une si longue absence.

"Moi non plus, j'ai été complètement surpris", a déclaré Iannone lors de sa première visite au paddock du salon de la moto EICMA. "Cependant, ce n'était qu'un test et cela ne signifie pas que je vais atteindre la même position lors de la première course. Mais nous allons nous améliorer et à partir d'un certain moment, nous serons certainement compétitifs. Il ne faut pas oublier que la série est composée de pilotes de haut niveau, comme Álvaro, Toprak et Jonathan. Nous allons et devons progresser pas à pas".

L'ancien pilote de MotoGP (il a remporté 1 victoire et 11 podiums en 118 courses) rencontre, à 34 ans, beaucoup de nouveautés dans le championnat du monde Superbike. Trois courses en un week-end, des adversaires inconnus et même des circuits comme Magny-Cours, il devra apprendre.

"Il ne fait aucun doute que cette saison sera un grand défi. Tout est nouveau pour moi, cela commence même par la moto et les pneus. Mais en tant qu'équipe, nous sommes prêts à relever le défi", a souligné Iannone. "Les victoires sont irréalistes pour le moment, mais je vais bien sûr tout faire pour les obtenir. Notre motivation est énorme, nous voulons être parmi les premiers. Mais c'est une chose de rêver et d'y parvenir".