Andrea Iannone (Ducati) si spinge in profondità: "Solo un test".

Durante il suo primo test con Go Eleven Ducati, Andrea Iannone ha dimostrato che i quattro anni di pausa non hanno influito sulla sua velocità. Cosa si aspetta l'ex pilota della MotoGP dal Campionato Mondiale Superbike 2024.

Il ritorno di Andrea Iannone dopo quattro anni (ritiro della licenza FIM per doping) aveva già fatto scalpore. Tuttavia, la sua prima apparizione nel Campionato Mondiale Superbike nei test di Jerez con la Ducati V4R è stata ancora più spettacolare. L'italiano Iannone ha perso solo 0,9 secondi rispetto al miglior tempo di Remy Gardner (Yamaha), cosa che nessuno si aspettava dopo una così lunga assenza.

"Nemmeno io, sono rimasto completamente sorpreso", ha detto Iannone durante la sua visita inaugurale al paddock del Salone EICMA. "Tuttavia, era solo un test e non significa che raggiungerò la stessa posizione nella prima gara. Ma miglioreremo e saremo sicuramente competitivi da un certo punto in poi. Ma non bisogna mai dimenticare quanto sia alto il livello della serie, solo per citare Álvaro, Toprak e Jonathan. Noi vogliamo e dobbiamo migliorare passo dopo passo".

A 34 anni, l'ex pilota della MotoGP (1 vittoria e 11 podi in 118 gare) sta affrontando molte novità nel Campionato Mondiale Superbike. Tre gare in un solo fine settimana, avversari sconosciuti e persino piste come Magny-Cours saranno per lui un'esperienza da imparare.

"Senza dubbio, la stagione sarà una grande sfida. Tutto è nuovo per me, a partire dalla moto e dai pneumatici. Ma come squadra stiamo accettando la sfida", ha sottolineato Iannone. "Le vittorie sono irrealistiche per ora, ma ovviamente farò tutto il possibile per ottenerle. La nostra motivazione è enorme, vogliamo essere sempre davanti. Ma un conto è sognare e un conto è ottenere".