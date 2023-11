Andrea Iannone (Ducati) vai ao fundo: "Apenas um teste"

Durante o seu primeiro teste com a Go Eleven Ducati, Andrea Iannone provou que a paragem de quatro anos não afectou a sua velocidade. O que o antigo piloto de MotoGP espera do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

O regresso de Andrea Iannone após quatro anos (retirada da sua licença FIM por doping) já era uma sensação. No entanto, a sua primeira aparição no Campeonato do Mundo de Superbike no teste de Jerez com a Ducati V4R foi ainda mais espetacular. O italiano Iannone perdeu apenas 0,9 segundos em relação ao melhor tempo de Remy Gardner (Yamaha), o que ninguém esperava depois de uma ausência tão longa.

"Nem eu - fiquei completamente surpreendido," disse Iannone durante a sua visita inaugural ao paddock show no salão de motos EICMA. "No entanto, foi apenas um teste e isso não significa que vou alcançar a mesma posição na primeira corrida. Mas vamos melhorar e seremos certamente competitivos a partir de uma certa altura. Mas nunca devemos esquecer o alto nível da série, só para citar Álvaro, Toprak e Jonathan. Vamos e devemos melhorar passo a passo".

Aos 34 anos, o antigo piloto de MotoGP (obteve uma vitória e 11 pódios em 118 corridas) está a encontrar muitas coisas novas no Campeonato do Mundo de Superbike. Três corridas num fim de semana, adversários desconhecidos e até mesmo pistas como Magny-Cours são coisas que ele terá de aprender.

"Sem dúvida, a época vai ser um grande desafio. Tudo é novo para mim, a começar pela mota e pelos pneus. Mas como equipa, estamos a aceitar o desafio", sublinhou Iannone. "As vitórias são irrealistas por agora, mas é claro que vou fazer tudo o que puder para as conseguir. A nossa motivação é enorme, queremos estar mesmo na frente. Mas uma coisa é sonhar com isso e alcançá-lo."