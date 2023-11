GRT Yamaha : harmonie entre Aegerter et Gardner

Avec Dominique Aegerter et Remy Gardner, le team Yamaha Giansanti Racing était bien placé et couronné de succès pour le championnat du monde Superbike 2023. Entre les deux rookies, l'ambiance de travail est agréable.

Pour Giansanti Racing, commencer la saison avec deux rookies représentait un risque limité cette année. En tant que double champion du monde, Dominique Aegerter apportait une grande expérience du Championnat du monde Supersport, tandis que Remy Gardner avait acquis des connaissances en MotoGP et avait remporté le Championnat du monde Moto2.

Autre point positif : entre 2016 et 2020, les deux pilotes étaient chez eux dans le paddock des GP et se connaissaient.

"Je m'entends bien avec Remy, nous sommes amis", a déclaré le Suisse pour décrire sa relation avec son coéquipier. "Nous partageons toutes les informations. Il travaille d'un côté du garage, moi de l'autre. Mais si je veux savoir quelque chose, sur les pneus, les rapports ou le circuit, nous parlons ouvertement. Je suis heureux d'avoir un coéquipier aussi rapide que lui. Nous nous poussons mutuellement et j'espère que nous parviendrons un jour à monter sur le podium ensemble".

Il n'a pas manqué grand-chose pour cela lors de la finale de la saison 2023 du championnat du monde de Superbike à Jerez : Aegerter est monté sur le podium de la course de Superpole et de la deuxième course en se classant deuxième et troisième, Gardner a terminé sixième et quatrième non loin de là. Ce fut le meilleur week-end du team junior Yamaha de l'année dernière.

GRT Yamaha se présente à nouveau en 2024 avec Aegerter et Gardner.