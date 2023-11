GRT Yamaha: armonia tra Aegerter e Gardner

Iniziare la stagione con due esordienti è stato un rischio gestibile per Giansanti Racing quest'anno. Dominique Aegerter, due volte campione del mondo, ha portato con sé una grande esperienza nel campionato mondiale Supersport, mentre Remy Gardner ha portato con sé la conoscenza della MotoGP e della vittoria nel campionato mondiale Moto2.

Un altro aspetto positivo: tra il 2016 e il 2020, entrambi erano di casa nel paddock del GP e si conoscevano a vicenda.

"Mi trovo bene con Remy, siamo amici", ha detto il pilota svizzero, descrivendo il suo rapporto con il compagno di squadra. "Condividiamo tutte le informazioni. Lui lavora da un lato del garage, io dall'altro. Ma se voglio sapere qualcosa sui pneumatici, sui rapporti del cambio o sulla pista, parliamo apertamente tra di noi. Sono felice di avere un compagno di squadra veloce come lui. Ci spingiamo a vicenda e spero che prima o poi saliremo sul podio insieme".

Non è mancato molto al finale di stagione del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Jerez: Aegerter è salito sul secondo e terzo gradino del podio nella Superpole e nella seconda gara, con Gardner non lontano in sesta e quarta posizione. È stato il miglior weekend dello scorso anno per il Junior Team Yamaha.

Il GRT Yamaha si schiererà nuovamente con Aegerter e Gardner nel 2024.