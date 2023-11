GRT Yamaha: Harmonia entre Aegerter e Gardner

Com Dominique Aegerter e Remy Gardner, a equipa Yamaha Giansanti Racing ficou bem posicionada e teve sucesso no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023. Existe um ambiente de trabalho agradável entre os dois estreantes.

Começar a época com dois estreantes foi um risco controlável para a Giansanti Racing este ano. Como bicampeão mundial, Dominique Aegerter trouxe muita experiência do Campeonato do Mundo de Supersport, enquanto Remy Gardner trouxe conhecimentos do MotoGP e da conquista do Campeonato do Mundo de Moto2.

Outro aspeto positivo: entre 2016 e 2020, ambos estavam em casa no paddock de GP e conheciam-se.

"Dou-me bem com Remy, somos amigos", disse o piloto suíço, descrevendo a sua relação com o seu companheiro de equipa. "Partilhamos todas as informações. Ele trabalha num lado da garagem, eu trabalho no outro. Mas se eu quiser saber alguma coisa sobre os pneus, as relações de caixa ou a pista, falamos abertamente um com o outro. Estou contente por ter um companheiro de equipa rápido como ele. Damos um empurrão um ao outro e espero que consigamos subir ao pódio juntos em algum momento."

Não faltou muito no final da temporada do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Jerez: Aegerter terminou em segundo e terceiro no pódio na corrida Superpole e na segunda corrida, com Gardner não muito atrás em sexto e quarto. Foi o melhor fim de semana da Equipa Júnior da Yamaha no ano passado.

A GRT Yamaha vai alinhar novamente com Aegerter e Gardner em 2024.