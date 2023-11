Andrea Dovizioso: "Rea, Razgatlioglu tenía que hacerlo"

Andrea Dovizioso ha sido compañero de entrenamiento y amigo del piloto de Superbike Michael Rinaldi durante muchos años. Después de tres años con Aruba.it Ducati, se traslada al equipo cliente Motocorsa; al veterano piloto de MotoGP también se le puede encontrar a veces en los fines de semana de carreras.

Por supuesto, el italiano también conoce a las estrellas de la escena Superbike. Empezando por su antiguo compañero en MotoGP Álvaro Bautista, ahora bicampeón del mundo de Superbike, pero también Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea.

"Nunca he corrido contra Toprak, pero creo que tiene mucho talento. Me gusta como persona. No sé mucho de él, pero he hablado con él y parece una buena persona. Creo que en dos años Toprak puede cambiar la situación y llegar a ser competitivo con BMW", dijo Dovizioso durante su visita al EICMA. "Al mismo tiempo, me gustaría que Rea lo hiciera bien con la Yamaha. No estoy seguro de lo significativo que será el test de Jerez, porque todas las Yamaha lo hicieron bien el fin de semana de la carrera. No sé si la moto funciona especialmente bien en esta pista. Necesita probar la moto en otra pista para entender el verdadero potencial de la Yamaha. Tendrán que trabajar un poco más para mejorar realmente y desafiar a Ducati".

Para el piloto de 37 años, el cambio de Jonathan Rea a Yamaha y el de Razgatlioglu a BMW eran absolutamente necesarios.

"Tenían que hacerlo. Rea ya no tenía feeling en Kawasaki. No sé lo competitiva que es la moto, pero las sensaciones no eran tan buenas como antes, cuando Rea podía luchar por el campeonato, así que necesitaba un cambio", explicó Dovi. "Para Toprak la situación con Yamaha era cómoda, pero necesitaba un cambio porque necesitaba un poco más de apoyo. No sé si BMW será lo suficientemente buena como para luchar por el campeonato. Pero tienen una buena organización para empujar. El futuro demostrará si funciona. El cambio fue bueno para todos".