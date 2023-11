Andrea Dovizioso : "Rea, Razgatlioglu devaient le faire".

Andrea Dovizioso est depuis de nombreuses années le partenaire d'entraînement et l'ami du pilote de Superbike Michael Rinaldi qui, après trois années passées chez Aruba.it Ducati, a rejoint l'équipe cliente Motocorsa ; on peut aussi parfois rencontrer le pilote de MotoGP de longue date lors des week-ends de course.

Bien entendu, l'Italien connaît aussi les stars de la scène Superbike. À commencer par son ancien collègue de MotoGP Álvaro Bautista, aujourd'hui double champion du monde de Superbike, mais aussi Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea.

"Je n'ai jamais affronté Toprak, mais je pense qu'il est très talentueux. En tant que personne, je l'aime bien. Je ne sais pas grand-chose de lui, mais j'ai parlé avec lui et il a l'air d'être quelqu'un de bien. Je pense que Toprak peut changer la donne dans deux ans et devenir compétitif avec BMW", a déclaré Dovizioso lors de sa visite à l'EICMA. "En même temps, je souhaite que Rea s'en sorte bien sur la Yamaha. Je ne suis pas sûr de la pertinence du test de Jerez, car le week-end de la course, toutes les Yamaha se sont bien comportées. Je ne sais pas si la moto fonctionne particulièrement bien sur ce circuit. Il devra essayer la moto sur un autre circuit pour comprendre le véritable potentiel de la Yamaha. Ils devront encore travailler un peu pour vraiment s'améliorer et pouvoir défier Ducati".

Pour l'homme de 37 ans, les passages de Jonathan Rea chez Yamaha et de Razgatlioglu chez BMW étaient absolument nécessaires.

"Ils devaient le faire ! Pour Rea, les sensations n'étaient plus là chez Kawasaki. Je ne sais pas quel est le niveau de compétitivité de la moto, mais le feeling n'était plus aussi bon que lorsque Rea pouvait se battre pour le championnat, il avait donc besoin de changer", a expliqué Dovi. "Pour Toprak, la situation était confortable chez Yamaha, mais il avait besoin d'un changement parce qu'il avait besoin d'un peu plus de soutien. Je ne sais pas si BMW sera assez bon pour vraiment se battre pour le championnat. Mais ils ont une bonne organisation pour pousser. L'avenir nous dira si cela fonctionne. Le changement était bon pour tout le monde".