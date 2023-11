Andrea Dovizioso: "Rea, Razgatlioglu doveva farlo".

Andrea Dovizioso è stato per molti anni compagno di allenamento e amico del pilota di Superbike Michael Rinaldi. Dopo tre anni con Aruba.it Ducati, è passato al team clienti Motocorsa; il pilota di lungo corso della MotoGP può anche essere trovato a volte nei weekend di gara.

Naturalmente, l'italiano conosce anche le stelle della Superbike. A cominciare dal suo ex collega in MotoGP Álvaro Bautista, ora due volte campione del mondo Superbike, ma anche Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea.

"Non ho mai corso contro Toprak, ma penso che abbia molto talento. Mi piace come persona. Non so molto di lui, ma ho parlato con lui e mi sembra una brava persona. Penso che in due anni Toprak possa cambiare la situazione e diventare competitivo con la BMW", ha detto Dovizioso durante la sua visita all'EICMA. "Allo stesso tempo, vorrei che Rea facesse bene con la Yamaha. Non so quanto sarà significativo il test di Jerez, perché tutte le Yamaha sono andate bene nel weekend di gara. Non so se la moto funzioni particolarmente bene su questa pista. Deve provare la moto su un'altra pista per capire il vero potenziale della Yamaha. Dovranno lavorare ancora un po' per migliorare davvero e sfidare la Ducati".

Per il 37enne, il passaggio di Jonathan Rea alla Yamaha e quello di Razgatlioglu alla BMW erano assolutamente necessari.

"Dovevano farlo! Il feeling con Rea alla Kawasaki non c'era più. Non so quanto sia competitiva la moto, ma il feeling non era più quello di una volta, quando Rea poteva lottare per il campionato, quindi aveva bisogno di cambiare", ha spiegato Dovi. "Per Toprak la situazione con la Yamaha era confortevole, ma aveva bisogno di un cambiamento perché aveva bisogno di un po' più di supporto. Non so se la BMW sarà in grado di lottare davvero per il campionato. Ma hanno una buona organizzazione per spingere. Il futuro ci dirà se funzionerà. Il cambiamento è stato positivo per tutti".