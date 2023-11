Test Superbike a Jerez: debutto della nuova Honda

I team Superbike di Yamaha, Kawasaki e Honda effettueranno i test a Jerez la prossima settimana, anche se in giorni diversi. Il lancio della nuova Fireblade è molto atteso.

Il Circuito de Jerez, nel sud della Spagna, tornerà a svolgere i test da lunedì a giovedì della prossima settimana, ma molte delle squadre del Campionato Mondiale Superbike 2024 non saranno presenti e non saranno in pista contemporaneamente.

Il team Yamaha Pata Prometeon (Jonathan Rea, Andrea Locatelli) darà il via ai test della MotoGP lunedì e martedì. La Honda manderà in pista solo il suo collaudatore Tetsuta Nagashima in questi due giorni.

La Kawasaki (Alex Lowes, Axel Bassani) ha prenotato il circuito per mercoledì e giovedì. Honda sfrutterà questa opportunità di test con il team ufficiale HRC (Iker Lecuona, Xavi Vierge) e anche il team Petronas (Tarran Mackenzie, Adam Norrodin) farà provare i suoi debuttanti, anche se sulla vecchia CBR1000-RR-R.

Oltre alla seconda apparizione del campione del mondo Jonathan Rea con la Yamaha, il lancio della nuova Honda CBR1000RR sarà l'aspetto più interessante dei quattro giorni di test. Invece di una leggera revisione, Honda ha sviluppato una moto più o meno completamente nuova.

Le foto promozionali della Fireblade 2024 sono state scattate a Jerez, quindi i piloti ufficiali non potranno iniziare il test completamente impreparati. Si presume che il gigante giapponese delle moto abbia incorporato nello sviluppo i risultati degli ultimi tre anni e abbia eliminato molti dei precedenti punti deboli.

Il tempo sembra promettere bene: Per i prossimi giorni sono previste temperature gradevoli di circa 20 gradi e sole. Tuttavia, le notti sono fredde, quindi i piloti probabilmente inizieranno i test solo nel tardo pomeriggio.