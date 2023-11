Testes de Superbike em Jerez: Estreia da nova Honda

As equipas de Superbike da Yamaha, Kawasaki e Honda vão testar em Jerez na próxima semana, embora em dias diferentes. O lançamento da nova Fireblade é aguardado com grande expetativa.

O Circuito de Jerez, no sul de Espanha, vai voltar a testar de segunda a quinta-feira da próxima semana, mas muitas das equipas do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 não vão estar presentes e não vão estar no circuito ao mesmo tempo.

A equipa de trabalho da Yamaha, Pata Prometeon (Jonathan Rea, Andrea Locatelli), vai dar o pontapé de saída na segunda e terça-feira no teste de MotoGP. A Honda só vai enviar o seu piloto de testes Tetsuta Nagashima para a pista nestes dois dias.

A Kawasaki (Alex Lowes, Axel Bassani) reservou o circuito para quarta e quinta-feira. A Honda vai aproveitar esta oportunidade para testar com a equipa oficial HRC (Iker Lecuona, Xavi Vierge) e a equipa Petronas (Tarran Mackenzie, Adam Norrodin) também vai ter os seus estreantes a testar, embora com a antiga CBR1000-RR-R.

Para além da segunda aparição do campeão do mundo Jonathan Rea com a Yamaha, a apresentação da nova Honda CBR1000RR-R será o aspeto mais interessante dos quatro dias de testes. Em vez de uma revisão suave, a Honda desenvolveu uma mota mais ou menos completamente nova.

As imagens promocionais da Fireblade 2024 foram tiradas em Jerez, pelo que os pilotos da fábrica não poderão começar o teste completamente despreparados. Deve assumir-se que o gigante das motas do Japão incorporou as descobertas dos últimos três anos no desenvolvimento e eliminou muitos dos pontos fracos anteriores.

O tempo parece estar a correr bem: Estão previstas temperaturas agradáveis de cerca de 20 graus e sol para os próximos dias. No entanto, as noites são frias, pelo que os pilotos provavelmente só começarão a testar ao fim da tarde.