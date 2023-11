Lo que Andrea Dovizioso espera de Andrea Iannone

Como antiguo piloto de MotoGP, Andrea Iannone es la novedad más destacada del Campeonato del Mundo de Superbike 2024. Pero el italiano regresa a la competición activa tras cuatro años de sanción por dopaje y nadie podía estimar lo rápido que sigue siendo este piloto de 34 años, ni siquiera el equipo Go Eleven Ducati en el momento en que fichó al italiano en lugar de Philipp Öttl.

Los test de Jerez del 31 de octubre y 1 de noviembre dieron una primera impresión de lo que sería capaz Iannone. Con una diferencia de 0,9 segundos, el debutante en Superbike marcó un tiempo muy atractivo que impresionó incluso a los escépticos.

Andrea Dovizioso, antiguo compañero de Iannone, aún no está del todo convencido. El italiano, que se retiró después de MotoGP 2022, sigue de cerca los esfuerzos de su compatriota por regresar.

"Creo que será bueno para el campeonato. Todo el mundo conoce su talento, así que no me sorprendería que fuera muy rápido", dijo Dovi. "Pero será difícil mantenerse constantemente en lo más alto y estar delante. El nivel [en el Campeonato del Mundo de Superbikes] es alto y no sé lo difícil que es volver después de cuatro años. Tengo curiosidad por ver cómo lo hace".

Por cierto, Iannone está afrontando su entrada en el Campeonato del Mundo de Superbike con gran determinación y se le ha visto varias veces con una Ducati privada en varios circuitos durante los track days.