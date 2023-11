Ce qu'Andrea Dovizioso attend d'Andrea Iannone

Alors qu'Andrea Iannone se prépare à sa saison rookie en Championnat du monde Superbike 2024 avec une Ducati de série, les fans et les anciens compagnons de route comme Andrea Dovizioso se demandent comment le dopé va s'en sortir.

En tant qu'ancien pilote de MotoGP, Andrea Iannone est la recrue la plus en vue du Championnat du monde Superbike 2024. Mais l'Italien revient à la compétition active après quatre ans de suspension pour dopage et personne n'a pu évaluer la vitesse de cet homme de 34 ans, pas même l'équipe Go Eleven Ducati au moment où elle a signé l'Italien à la place de Philipp Öttl.

Le test de Jerez, le 31 octobre et le 1er novembre, a donné une première impression de ce que Iannone serait capable de faire. Avec 0,9 seconde de retard, le débutant en Superbike a réalisé un temps au tour très intéressant qui a impressionné même les sceptiques.

Andrea Dovizioso, un ancien compagnon de route de Iannone, n'est toujours pas totalement convaincu. L'Italien, qui a pris sa retraite après le MotoGP 2022, suit de près les efforts de retour de son compatriote.

"Je pense qu'il fera du bien au championnat. Tout le monde connaît son talent, je ne serais donc pas surpris qu'il soit très rapide", a déclaré Dovi. "Mais il sera difficile de rester constamment en tête et de se mêler à la course. Le niveau [en championnat du monde Superbike] est élevé et je ne sais pas à quel point il est difficile de revenir après quatre ans. Je suis curieux de voir comment il se débrouille".

D'ailleurs, Iannone aborde son entrée dans le championnat du monde Superbike avec beaucoup de détermination et a été aperçu à plusieurs reprises avec une Ducati privée sur différents circuits dans le cadre de track-days.