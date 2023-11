Cosa si aspetta Andrea Dovizioso da Andrea Iannone

Mentre Andrea Iannone si prepara per la sua stagione d'esordio nel Campionato Mondiale Superbike 2024 con una Ducati di serie, i tifosi e gli ex compagni come Andrea Dovizioso si chiedono come se la caverà l'autore del doping.

Come ex pilota della MotoGP, Andrea Iannone è la novità più importante del Campionato del Mondo Superbike 2024. Ma l'italiano sta tornando alle corse attive dopo un divieto di doping di quattro anni e nessuno poteva stimare quanto fosse ancora veloce il 34enne, nemmeno il team Go Eleven Ducati quando ha ingaggiato l'italiano al posto di Philipp Öttl.

I test di Jerez del 31 ottobre e del 1° novembre hanno dato una prima impressione di ciò che Iannone sarebbe stato in grado di fare. Con un distacco di 0,9 secondi, il debuttante della Superbike ha fatto segnare un tempo sul giro molto interessante che ha impressionato anche gli scettici.

Andrea Dovizioso, ex compagno di Iannone, non è ancora del tutto convinto. L'italiano, che si è ritirato dopo la MotoGP 2022, segue con attenzione gli sforzi del suo connazionale per tornare.

"Penso che sarà utile per il campionato. Tutti conoscono il suo talento, quindi non sarei sorpreso se fosse molto veloce", ha detto Dovi. "Ma sarà difficile rimanere costantemente al top e stare davanti. Il livello [del Campionato Mondiale Superbike] è alto e non so quanto sia difficile tornare dopo quattro anni. Sono curioso di vedere come se la caverà".

Tra l'altro, Iannone sta affrontando il suo ingresso nel Campionato Mondiale Superbike con grande determinazione ed è stato avvistato più volte in sella a una Ducati privata in vari circuiti durante le giornate in pista.