O que Andrea Dovizioso espera de Andrea Iannone

Enquanto Andrea Iannone se prepara para a sua época de estreia no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com uma Ducati de produção, os fãs e antigos companheiros, como Andrea Dovizioso, perguntam-se como se irá comportar o infrator por doping.

Como ex-piloto de MotoGP, Andrea Iannone é o novato mais proeminente do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. Mas o italiano está de regresso ao ativo depois de uma proibição de doping de quatro anos e ninguém podia estimar o quão rápido o piloto de 34 anos ainda é - nem mesmo a equipa Go Eleven Ducati na altura em que contratou o italiano em vez de Philipp Öttl.

O teste de Jerez de 31 de outubro e 1 de novembro deu uma primeira impressão daquilo de que Iannone seria capaz. Com uma diferença de 0,9 segundos, o estreante das Superbike estabeleceu um tempo de volta muito apelativo que impressionou até os cépticos.

Andrea Dovizioso, um antigo companheiro de Iannone, ainda não está completamente convencido. O italiano, que se retirou após o MotoGP 2022, está a acompanhar de perto os esforços do seu compatriota para regressar.

"Acho que ele vai ser bom para o campeonato. Todos conhecem o seu talento, por isso não me surpreenderia se ele fosse muito rápido", disse Dovi. "Mas será difícil manter-se consistentemente no topo e estar na frente. O nível [no Campeonato do Mundo de Superbike] é elevado e não sei como é difícil regressar após quatro anos. Estou curioso para ver como é que ele se sai".

A propósito, Iannone está a abordar a sua entrada no Campeonato do Mundo de Superbike com grande determinação e foi visto várias vezes numa Ducati privada em várias pistas durante os dias de pista.