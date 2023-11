Championnat du monde Superbike 2024 : invasion de pilotes MotoGP

La liste des participants au championnat du monde de Superbike 2024 est désormais connue. 23 pilotes répartis dans 16 équipes seront sur la grille de départ l'année prochaine. Avec Andrea Iannone et Sam Lowes (tous deux chez Ducati), deux anciens pilotes de MotoGP font leurs débuts dans la catégorie supérieure de ce championnat du monde proche de la série. Si l'on regarde de plus près les pilotes de la saison à venir, on remarque qu'ils sont encore bien plus nombreux à avoir un passé en MotoGP - ils sont huit !

En tête, le double champion du monde de Superbike Álvaro Bautista (Ducati), Danilo Petrucci (Ducati), Iker Lecuona (Honda), Scott Redding (BMW), Remy Gardner (Yamaha) et Tito Rabat (Kawasaki) ont également passé au moins une saison dans la catégorie reine. Mais seuls Petrucci et Iannone ont remporté le MotoGP.

Lowes, Iannone, Lecuona, Gardner, Redding et Rabat ont en outre au moins une saison de Moto2 à leur actif. S'y ajoutent les deux participants germanophones Dominique Aegerter et Philipp Öttl (tous deux Yamaha) ainsi qu'Andrea Locatelli /Yamaha), Nicolò Bulega (Ducati), Xavi Vierge (Honda) et Isaac Vinales (Kawasaki).

Au total, nous voyons donc 14 pilotes (ce qui correspond à 61 pour cent) avec de l'expérience des catégories GP actuelles. Dans le paddock Superbike, Álvaro Bautista (2x SBK), Dominique Aegerter (2x SSP), Andrea Locatelli (1x SSP), Nicolò Bulega (1x SSP) et Sam Lowes (1x SSP) ont remporté des titres mondiaux.

Pilotes SBK avec au moins une saison en MotoGP : Pilote Course Titre de champion du monde Victoires Podiums Danilo Petrucci 171 0 1 10 Álvaro Bautista 159 0 0 3 Andrea Iannone 118 0 1 11 Scott Redding 90 0 0 2 Tito Rabat 79 0 0 0 Iker Lecuona 36 0 0 0 Rémy Gardner 20 0 0 0 Sam Lowes 18 0 0 0 Pilote SBK avec au moins une saison en Moto2 : Pilote Course Titre de champion du monde Victoires Places de podium Dominique Aegerter 168 0 1 7 Sam Lowes 152 0 10 26 Xavier Vierge 110 0 0 0 Rémy Gardner 93 1 6 17 Tito Rabat 83 1 13 33 Scott Redding 66 0 3 14 Andrea Locatelli 55 0 0 0 Iker Lecuona 55 0 0 2 Andrea Iannone 51 0 8 19 Isaac Vinales 50 0 0 0 Nicolo Bulega 49 0 0 0 Philipp Öttl 16 0 0 0

Pilotes et équipes du championnat du monde de Superbike 2024 :



Ducati :

Aruba.it : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS : Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha :

Pata Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT : Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing : Bradley Ray (GB)

GMT94 : Philipp Öttl (D)



Honda :

HRC : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE : Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW :

ROKiT Motorrad Motorsport : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki :

KRT : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti : Tito Rabat (E)

Pedercini : Isaac Vinales (E)