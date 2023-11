Campionato mondiale Superbike 2024: l'invasione dei piloti della MotoGP

La griglia del Campionato Mondiale Superbike 2024 è stata completata. 23 piloti di 16 squadre saranno sulla griglia di partenza del prossimo anno. Con Andrea Iannone e Sam Lowes (entrambi Ducati), due ex piloti della MotoGP faranno il loro debutto nella massima categoria del campionato mondiale di serie. Se si guarda più da vicino ai piloti della prossima stagione, si noterà un numero ancora maggiore di piloti con un passato nella MotoGP: sono ben otto!

Guidati dal due volte campione del mondo Superbike Álvaro Bautista (Ducati), Danilo Petrucci (Ducati), Iker Lecuona (Honda), Scott Redding (BMW), Remy Gardner (Yamaha) e Tito Rabat (Kawasaki) hanno trascorso almeno una stagione nella classe regina. Tuttavia, solo Petrucci e Iannone sono vincitori della MotoGP.

Lowes, Iannone, Lecuona, Gardner, Redding e Rabat hanno anche almeno una stagione in Moto2. A loro si aggiungeranno i due piloti di lingua tedesca Dominique Aegerter e Philipp Öttl (entrambi Yamaha), nonché Andrea Locatelli (Yamaha), Nicolò Bulega (Ducati), Xavi Vierge (Honda) e Isaac Vinales (Kawasaki).

In totale, quindi, sono 14 i piloti (pari al 61%) con esperienza nelle attuali categorie GP. Nel paddock della Superbike, Álvaro Bautista (2 volte in SBK), Dominique Aegerter (2 volte in SSP), Andrea Locatelli (1 volta in SSP), Nicolò Bulega (1 volta in SSP) e Sam Lowes (1 volta in SSP) hanno vinto titoli del Campionato del Mondo.

Piloti SBK con almeno una stagione di MotoGP: Piloti Gare Titoli del Campionato del Mondo Vittorie Piazzamenti sul podio Danilo Petrucci 171 0 1 10 Álvaro Bautista 159 0 0 3 Andrea Iannone 118 0 1 11 Scott Redding 90 0 0 2 Tito Rabat 79 0 0 0 Iker Lecuona 36 0 0 0 Remy Gardner 20 0 0 0 Sam Lowes 18 0 0 0 Pilota SBK con almeno una stagione in Moto2: Pilota Gare Titoli del Campionato del Mondo Vittorie Piazzamenti sul podio Dominique Aegerter 168 0 1 7 Sam Lowes 152 0 10 26 Xavier Vierge 110 0 0 0 Remy Gardner 93 1 6 17 Tito Rabat 83 1 13 33 Scott Redding 66 0 3 14 Andrea Locatelli 55 0 0 0 Iker Lecuona 55 0 0 2 Andrea Iannone 51 0 8 19 Isaac Vinales 50 0 0 0 Nicolò Bulega 49 0 0 0 Philipp Öttl 16 0 0 0

Piloti e squadre del Campionato Mondiale Superbike 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)