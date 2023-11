Campeonato do Mundo de Superbike 2024: Invasão dos pilotos de MotoGP

Mais de um terço dos participantes no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 têm um historial no MotoGP. Se incluirmos os que têm experiência no Moto2, o número ultrapassa mesmo os 60 por cento!

A grelha do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 foi finalizada. 23 pilotos em 16 equipas estarão na grelha de partida no próximo ano. Com Andrea Iannone e Sam Lowes (ambos da Ducati), dois antigos pilotos de MotoGP vão fazer a sua estreia na categoria máxima do campeonato do mundo de produção. Se olharmos mais de perto para os pilotos da próxima época, reparamos que há ainda mais pilotos com um passado de MotoGP - são oito!

Liderados pelo bicampeão mundial de Superbike Álvaro Bautista (Ducati), Danilo Petrucci (Ducati), Iker Lecuona (Honda), Scott Redding (BMW), Remy Gardner (Yamaha) e Tito Rabat (Kawasaki) também passaram pelo menos uma época na categoria rainha. No entanto, apenas Petrucci e Iannone são vencedores do MotoGP.

Lowes, Iannone, Lecuona, Gardner, Redding e Rabat também têm pelo menos uma época de Moto2 no seu currículo. A eles juntar-se-ão os dois pilotos de língua alemã Dominique Aegerter e Philipp Öttl (ambos da Yamaha), bem como Andrea Locatelli (Yamaha), Nicolò Bulega (Ducati), Xavi Vierge (Honda) e Isaac Vinales (Kawasaki).

No total, vemos, portanto, 14 pilotos (o que equivale a 61%) com experiência nas actuais categorias de GP. No paddock das Superbike, Álvaro Bautista (2x SBK), Dominique Aegerter (2x SSP), Andrea Locatelli (1x SSP), Nicolò Bulega (1x SSP) e Sam Lowes (1x SSP) conquistaram títulos do Campeonato do Mundo.

Pilotos de SBK com pelo menos uma época de MotoGP: Pilotos Corridas Títulos do Campeonato do Mundo Vitórias Pódio Danilo Petrucci 171 0 1 10 Álvaro Bautista 159 0 0 3 Andrea Iannone 118 0 1 11 Scott Redding 90 0 0 2 Tito Rabat 79 0 0 0 Iker Lecuona 36 0 0 0 Remy Gardner 20 0 0 0 Sam Lowes 18 0 0 0 Piloto de SBK com pelo menos uma época de Moto2: Piloto Corridas Títulos do Campeonato do Mundo Vitórias Pódio Dominique Aegerter 168 0 1 7 Sam Lowes 152 0 10 26 Xavier Vierge 110 0 0 0 Remy Gardner 93 1 6 17 Tito Rabat 83 1 13 33 Scott Redding 66 0 3 14 Andrea Locatelli 55 0 0 0 Iker Lecuona 55 0 0 2 Andrea Iannone 51 0 8 19 Isaac Vinales 50 0 0 0 Nicolo Bulega 49 0 0 0 Philipp Öttl 16 0 0 0

Pilotos e equipas do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (EUA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)