Balaton Park : retour de l'ASI en Hongrie après 34 ans

Avec la publication du calendrier SBK le 26 octobre, la FIM a confirmé le circuit Balaton Park en Hongrie comme nouveau lieu d'organisation du championnat du monde proche de la série ; le meeting est prévu du 23 au 25 août - suffisamment de temps pour obtenir l'homologation encore en suspens.

Le circuit a été conçu pour le Grade A et pourrait donc également accueillir des courses de MotoGP. Le championnat du monde Superbike se contente d'une homologation Grade B. Des courses de voitures y ont déjà eu lieu. Le circuit n'est qu'à une heure de route de Budapest et représente une alternative intéressante, notamment pour les fans autrichiens. La proximité du lac Balaton permet d'y passer un court séjour.

Le circuit Balaton Park a une longueur de 4,115 km et se parcourt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le tracé est varié et comporte six virages à droite et dix virages à gauche, et sa largeur peut atteindre 15 mètres. Il y a 48 stands, une tribune permanente pour 10.000 spectateurs et la possibilité d'installer des tribunes temporaires pouvant accueillir jusqu'à 120.000 spectateurs. Un hôtel est en cours de construction, sinon l'infrastructure est achevée.

Les fans hongrois de Superbike ont dû attendre longtemps le retour du championnat du monde proche de la série. Entre 1988 et 1990, les courses ont eu lieu sur le Hungaroring, puis Brno en République tchèque a été le circuit le plus proche. Fred Merkel sur Honda a remporté quatre des six courses organisées sur le Hungaroring, Adrian Morillas pour Kawasaki et Raymond Roche pour Ducati.