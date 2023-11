Balaton Park: la SBK torna in Ungheria dopo 34 anni

SPEEDWEEK.com ha riportato per la prima volta a metà settembre la notizia del Balaton Park come nuova pista del calendario del campionato mondiale Superbike 2024. Il circuito, inaugurato a maggio, può ospitare fino a 120.000 spettatori.

Con la pubblicazione del calendario SBK il 26 ottobre, la FIM ha confermato il Balaton Park Circuit in Ungheria come nuova sede del Campionato del Mondo Produzione; l'appuntamento è previsto dal 23 al 25 agosto, un tempo sufficiente per ottenere l'omologazione necessaria.

Il circuito è stato progettato per il grado A e potrebbe quindi ospitare anche gare di MotoGP. Il Campionato Mondiale Superbike si accontenta di un'omologazione di Grado B. Vi si sono già svolte gare automobilistiche. La pista dista solo un'ora di macchina da Budapest e rappresenta un'alternativa interessante soprattutto per gli appassionati austriaci. La sua vicinanza al lago Balaton lo rende una destinazione ideale per una breve vacanza.

Il Balaton Park Circuit ha una lunghezza di 4,115 chilometri e si percorre in senso antiorario. Il tracciato è vario e presenta sei curve a destra e dieci a sinistra, con una larghezza massima di 15 metri. Ci sono 48 box, una tribuna permanente per 10.000 spettatori e la possibilità di costruirne di temporanee per un massimo di 120.000 spettatori. Attualmente è in costruzione un hotel, mentre le infrastrutture sono state completate.

Gli appassionati ungheresi di Superbike hanno dovuto attendere a lungo il ritorno del campionato mondiale di serie. Tra il 1988 e il 1990, l'Hungaroring è stato il luogo in cui si è svolta la gara, mentre Brno, nella Repubblica Ceca, è stato il circuito più vicino. Quattro delle sei gare disputate all'Hungaroring furono vinte da Fred Merkel su Honda, una da Adrian Morillas su Kawasaki e Raymond Roche su Ducati.